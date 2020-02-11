洛阳戏曲界深入学习《习近平总书记给中国戏曲学院师生的回信》精神并进行座谈，豫剧大师马金凤以书面形式发言

“洛阳有着深厚的文化积淀和强大的经济基础，在河南文化振兴的过程中，洛阳应当也必须有大的作为。”昨日下午，市文联组织我市戏曲界深入学习《习近平总书记给中国戏曲学院师生的回信》精神并进行座谈，远在青岛的98岁豫剧大师马金凤专程发来书信，以书面形式进行发言，引发我市广大戏曲工作者深深共鸣。

“洛阳有着深厚的文化积淀和强大的经济基础，在河南文化振兴的过程中，洛阳应当也必须有大的作为。”昨日下午，市文联组织我市戏曲界深入学习《习近平总书记给中国戏曲学院师生的回信》精神并进行座谈，远在青岛的98岁豫剧大师马金凤专程发来书信，以书面形式进行发言，引发我市广大戏曲工作者深深共鸣。

马老在书信中提到：“这几天，我和大家一样，一直沉浸在习近平总书记回信带来的激动和幸福之中。习近平总书记政务繁忙，还亲自回信给我们，对中国戏曲学院的教育成果予以肯定，对传统戏曲的发展方向和戏曲工作者的工作任务提出明确指示，体现了党和国家对于戏曲艺术事业的的重视，让我倍感温暖，深受鼓舞。”

“1956年我到洛阳工作，如果说山东曹县是我的故乡，洛阳则是我的家。60多年来，我亲眼看着洛阳从一座小小的古城变成新中国工业基地，再发展成如今一座现代化大城市。”马老深情回顾了自己在洛阳工作、生活的日子。她表示，就个人而言，90年从艺道路大半在洛阳，“洛阳人民养育了我，洛阳的各级领导、专家、同事和观众培养我、支持我、鼓励我，我所取得的所有成绩都是洛阳这块宝地给我带来的，我热爱这片土地，热爱这里的观众朋友们”。

结合新的传播方式、文化消费方式，马老鼓励广大戏曲工作者积极主动应变。她认为，现在传统文化发展又遇到了好时代、好机遇，自上而下的重视给戏曲界和戏曲人带来了更大的成就感和自信心，“特别咱们洛阳，市委、市政府的直接关心，给我们戏曲人的工作生活提供了很好的保障，让洛阳的戏曲发展和传承有了基础和实力”。

“我是洛阳的豫剧演员，也是广大戏曲工作者中的一员，希望我的同事们好好学习和理解习近平总书记提到的‘弘扬优良传统，坚持守正创新’‘在服务人民中砥砺从艺初心’，振奋精神、踏实工作，把我们洛阳的戏曲事业提升一个新高度。”书信字里行间，透露出马老对洛阳戏曲事业的殷切希望。

“虽然我现在不能登台演出了，但是，我可以教学生，可以参与推广传统戏曲的活动，也要体现一个老艺人的教学相长。”书信最后，马老语气坚决地表示，“我活一天，就要为党的戏曲事业奉献一天。这是我的任务，我永远不会忘记人民交给我的任务。”

市文联党组书记、主席王晓辉表示，马金凤大师是洛阳戏曲界的一面旗帜，市文联已号召全市文艺工作者认真领悟习近平总书记回信精神，学习老一辈艺术家为党和国家奉献的精神，为戏曲事业甘为人梯、乐教善教的精神，在守正创新中，推动我市文化艺术事业再上新台阶，真正推动文化领域多出精品、多出人才，更好满足人民精神文化生活新期待。

“习近平总书记的回信引人深思，作为一个戏曲工作者，如何在新时代更好地创作作品、更好地为人民服务，如何坚守自己的从艺初心，我们每个人都要好好想一想。”市文联副主席、市戏剧家协会主席刘联合认为，习近平总书记的回信对戏曲工作者是新的鞭策，洛阳戏曲界要站在更高的高度，从育人、创作、传承等方面，深刻领会精神，认真贯彻落实。

“作为马老的学生，我深感荣幸，她的言传身教让我终生受益。”市戏剧家协会副主席关美利说，马老对党和国家的忠诚，对艺术、人民的赤诚，一直在戏曲界传为美谈，她将以老师为榜样，做好本职工作、带好学生，把优秀的传统文化发扬光大。

戏曲事业薪火相传，靠的是一代代戏曲人接续奋斗、奋勇向前。与会的青年戏曲工作者代表高新建、朱梦婉、吴亚伦、史洁纷纷表示，习近平总书记的勉励之言，是对全体戏曲人的殷切嘱托，他们将沿着老一代艺术家的足迹，苦练本领，为振兴中华传统文化奋斗终身。(记者 智慧 通讯员 李杨)