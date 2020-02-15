伊川县彭婆镇西牛庄村：村里养起“脱贫兔” 年产值达1000万元

“兔是宝，长得快，卖得好，只要勤劳肯干，不愁没钱赚！”近日，洛阳市伊川县彭婆镇西牛庄村的村民叶普君来到肉兔养殖基地，抱起一只大兔子笑道，他养的兔子已远销重庆，一年净赚6万元。

“兔是宝，长得快，卖得好，只要勤劳肯干，不愁没钱赚！”近日，洛阳市伊川县彭婆镇西牛庄村的村民叶普君来到肉兔养殖基地，抱起一只大兔子笑道，他养的兔子已远销重庆，一年净赚6万元。

叶普君原是贫困户，通过养肉兔脱贫增收，盖了新房。西牛庄村的肉兔养殖是伊川县的“明星产业”，靠养兔子脱贫致富的村民不止他一人。

目前，西牛庄村建有10间兔舍，走进其中一间，只见一排排兔笼整体排列，可爱的兔子或觅食或嬉戏，让人禁不住伸出手去摸一摸。如今，基地的年出栏商品兔已达到15万只以上，年产值达1000万元。西牛庄村的肉兔养殖产业已形成“饲料加工、基地养殖、肉兔直销、鲜肉冷冻、美食加工”五位一体的产业链，带动该村近40户贫困户脱贫。

西牛庄村为何与兔子结缘？这要从2015年说起……

当时，西牛庄村是贫困村，基础设施落后，没有集体产业。同年7月，郑州煤炭工业(集团)有限公司定点帮扶西牛庄村，并决定以产业扶贫为抓手，在该村发展肉兔养殖。2016年底，西牛庄村的肉兔养殖基地建成，并成立了洛阳金沃土养殖专业合作社。村里的贫困户可以承包兔舍，也可来此打工，承包人每年只需向村里支付租金。

叶普君记得，当一笼笼雪白可爱的兔子运到基地，村民都来围观。“大家原来只会种庄稼，村里有了产业，兔子就是村民增收致富的希望。”他说，自己承包了一间兔舍。然而，肉兔养殖并不是一帆风顺，由于兔子饲料成本高，大家资金短缺，饲料购买成了难题，不少村民打起退堂鼓。驻村第一书记李孝同筹借了10万元，才帮大家买来饲料，渡过难关。

借钱买饲料只供一时之需，不是长久之计。“我们想在村里建一座饲料厂，郑煤集团得知情况后，支援60吨工字钢用于饲料厂建设，还为厂里定制一台移动升降机，减轻工人劳动强度。”李孝同说，2019年1月，西牛庄村的饲料厂建成，不用大量外购饲料，每年可节省30多万元的养殖成本，村里还可以对外销售商品饲料，拉长产业链。

发展产业，拓展销路是关键一环。李孝同曾带着村干部四处寻找合作商，最终在重庆市河南商会的帮助下，找到了合作伙伴。现在，西牛庄村有两辆货车，每周往重庆运两车肉兔，直接将兔子送到客户手中。

饲料价格低，销路有保障，叶普君和村民养兔子既赚钱又轻松。“兔子可以自行取水、觅食，粪便自动从倾斜的隔离板上滑落，我每天只需按时投放饲料。”叶普君说，村里还配套建成了冷冻仓库，即使遇到市场低谷，肉兔可先宰杀储存，等价格回暖再投入市场，有效减少销路不畅造成的损失。

今年夏天，西牛庄村又迎来了一件喜事，村里的美食广场开门营业。村民瞅准商机，纷纷学习兔肉加工技术，五香烤兔、麻辣兔块……在美食广场经营兔肉生意的摊位达到40家，生意火爆。

“西牛庄村靠养兔子每年有十余万元的集体收入。村子不仅摘掉‘贫困帽’，贫困户也全部脱贫。”李孝同说，肉兔养殖帮助西牛庄村“敲”开致富门，接下来，村子还将继续扩大肉兔产业发展规模，壮大村集体经济，为村民铺就致富路。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 王社民）