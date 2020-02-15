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这场“电梯卫士”大比武 前三名有望获得“洛阳市五一劳动奖章”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-28 22:21

　　“电梯卫士”同台比武，综合成绩前三名的选手将优先推荐评选“洛阳市五一劳动奖章”。今天上午，由洛阳市市场监管局、市总工会主办，河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院和市电梯行业协会承办的“2020洛阳市电梯安装维修作业人员技术大比武活动”举行，64名来自我市33家电梯维修公司的从业人员经过笔试后，22名优胜者进入实操考试环节，分为机械维修和电气维修两部分。

 

　　洛报融媒记者在现场看到，参赛选手身着整洁的工装，手套、安全帽、工具箱等装备一应俱全，熟练地操作着电梯维修、检修、系统调试等实操项目。市电梯行业协会秘书长李涛说，此次大比武旨在进一步增强电梯维保人员的责任意识和安全意识，提高业务技能水平和操作技能，提升全市电梯维保行业的维保质量和服务水平，确保全市电梯安全运行。

 

　　按照国家相关规定，电梯日常维护保养按要求不大于15天一次，建议市民除了正确使用电梯之外，一旦发现有电梯门间隙过大、变形等情况，及时拨打电梯内部的维保电话联系专业人员处理。目前，我市96333电梯应急救援三级网络已经建成并正式运行，基本实现全市全覆盖，每部电梯所在小区位置、安装时间、对口维护保养公司等信息均登记在册。有人被困电梯、发现电梯“超期服役”、咨询电梯使用和安全问题，拨打电梯应急救援电话“96333”，报上电梯轿厢楼层按钮处悬挂的标识牌上6位编码，接线人员就会据此确定电梯所在位置，及时通知专业人员到场处理。

　　洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，目前我市共有电梯2.8万余部，为了确保电梯使用安全，市场监管部门全面推行注册登记制度，建立了96333电梯应急处置平台，实现了对电梯发生异常情况的应急处置和动态监管，并开展日常安全监察，以过街天桥等使用条件恶劣，商场、车站等使用频次高的电梯为重点开展专项治理，消除安全隐患。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 姚剑锋 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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