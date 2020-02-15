2020第三季度中国主要城市交通健康榜出炉 洛阳名列第三

近日，高德地图联合国家信息中心大数据发展部、清华大学戴姆勒可持续交通联合研究中心等权威机构，共同发布《2020第三季度中国主要城市交通分析报告》，其交通健康榜TOP10指出，洛阳交通健康指数同比上升7.98个百分点，以70.65%的成绩名列全国第三。城市交通健康与否，与人、车、路密切相关。今日，就近年来城市建设、交通管理、文明创建、大数据建设等方面情况，洛报融媒记者采访了洛阳市相关部门。

近日，高德地图联合国家信息中心大数据发展部、清华大学戴姆勒可持续交通联合研究中心等权威机构，共同发布《2020第三季度中国主要城市交通分析报告》，其交通健康榜TOP10指出，洛阳交通健康指数同比上升7.98个百分点，以70.65%的成绩名列全国第三。城市交通健康与否，与人、车、路密切相关。今日，就近年来城市建设、交通管理、文明创建、大数据建设等方面情况，洛报融媒记者采访了洛阳市相关部门。

古城快速路隋唐园立交段（资料图）

城建：改善基础设施 城市交通更健康

本次排行榜公布了城市交通健康状态指数，其评价指标包含“道路运行速度偏差率”“高峰平均速度”“常发拥堵路段里程比”“路网高延时运行时间占比”“路网高峰行程延时指数”“路网高峰拥堵路段里程比”等。可以看出，多个指标对“路网”颇为看重。

如今，洛阳中心城区基本实现“十字+环线”快速路网络。

洛阳市住建局最新统计资料显示，截至今年9月底，中心城区建成区内共有1259条道路，桥涵164座，市政道路总长度达到1424.24公里。其中，城市快速路69.48公里，主干路493.97公里，次干路338.25公里，支路522.54公里。

数据显示，洛阳中心城区路网密度达到每平方公里6.3公里，人均道路面积达到13.8平方米。另外，城市区建成立交总数达29座，今年年底前达到38座。

市城建局相关负责人介绍，目前，洛阳市已启动了三川大道向北打通工程，正在谋划实施九都路快速化、周山大道提升改造等项目，逐步实现“十字+环线”向“井字+外环”转变。

资料图

交警：多种“妙招儿”保畅通

怎么在保障基础设施建设顺利推进的同时，让市民出行方便？洛阳市交警支队秩序管理大队副大队长游洛峰详解了他们的妙招儿。

“造成交通拥堵的根本原因是‘积累速度’大于‘消散速度’。”游洛峰说，根据占用道路空间、时间长短来看，人员、车辆“积累”大致有事故、停车和施工等表象原因。洛阳交警部门对症下药，收到良好效果——

针对事故问题，大力推广轻微事故快速处理方法；针对停车问题，加大巡查和整治力度；针对施工问题，采取三种措施：保通路的建设；保通标志标线施划和安装；易拥堵路段的保通员配备，“最多时有800多人”。

值得一提的是，近年来，洛阳市持续提升文明城市创建水平，形成常态化机制。仅今年以来就有近5万人次志愿者协助交通秩序管理，这也大大增强了交警部门的力量。

此外，在配合地铁施工过程中，洛阳交警部门首创围挡试验，即用水马先期进行试验性围挡，根据实际通行情况进行调整，最终确定合适的范围后正式围挡。

眼下，天气渐冷，恶劣天气多发，加上城区快速路少、车流量大，给交通秩序管理带来不小难度。洛阳交警部门正在进行技术革新，让“视频巡逻”更加智能化，交通秩序管理更加高效。

洛阳市图书馆新馆无人值守智能停车场（资料图）

大数据：探索建设新一代交通控制网

随着城市智慧化程度的提高，大数据在城市交通建设中也扮演着越来越重要的角色。本次报告主要发布机构之一即是国家信息中心大数据发展部。

目前，洛阳大数据建设如火如荼，在城市交通方面倾力颇多。

“智慧交通是智慧城市规划重点内容。”洛阳市政务服务和大数据管理局相关负责人介绍，该局正在规划推进智慧交通监管体系建设，旨在建立集信息采集、实时监控、智能调度、应急联动及公共服务等于一体的综合交通协同指挥中心，推进交通设施智慧化。

具体措施包括：探索建设基于物联网技术的新一代交通控制网，实现信号调整、车辆诱导、道路管制、事故处理与紧急救援的实时智能化监管；加快高速公路、高铁站、火车站、汽车站、公交站等重要交通枢纽5G+智慧交通应用建设，提升自动化调度、人脸识别、智能安监等服务水平；通过手机APP、微信公众号、停车诱导屏等，实时发布路况、公交运行、停车信息等动态信息，进一步提升公众出行信息服务水平。（洛报融媒记者 赵硕）