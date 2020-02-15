86岁老人犯“戏瘾”溜出家门 好心人边唱戏边帮她找家人

16日，洛龙区一老人瞒着家人出门听戏，不料途中迷路，热心市民白女士得知情况后，边给老人唱戏边陪她找家，场面温馨。

16日，洛龙区一老人瞒着家人出门听戏，不料途中迷路，热心市民白女士得知情况后，边给老人唱戏边陪她找家，场面温馨。

26日14时30分左右，市民白英平开车到洛龙区办事，她走到龙门大道与滨河南路交叉口时，被一位头发花白的老太太叫住，问哪里能听戏。老人说，她今年86岁，当天一个人从家里溜出来听戏，可是听戏的地方没找到，家在哪儿也记不得了。

“我会唱，给您送回家，好好给您唱几段。”听到白英平的话，老人半信半疑，白英平当即清唱了一段豫剧《大祭桩》选段。“闺女，你唱得真好！”老人盯着白英平，听得入迷。

就这样，白英平边唱边带老人沿滨河南路往西走，豫剧《花木兰》《大祭桩》……一路上，她想起来啥就唱啥，大概走了一个小时近两公里后，终于帮老人找到家。

“老人到家后，她女儿很吃惊，问她啥时候跑出去了。”白英平说，老人的女儿称母亲是老戏迷，前几天，她刚带母亲到洛阳桥头听过戏，没想到戏瘾这么快又犯了。

见老人安全到家，白英平准备回去开自己的车，老人不舍地拉着她，问她啥时候能再来唱几段，白英平说过几天就来。

“我平时也喜欢听戏，会唱几段，但是唱得不好，我可不是开玩笑的，过几天真想带几个唱得好的朋友去给老太太唱几段。”白英平对记者说。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图)