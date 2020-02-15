全省唯一！“洛阳枢纽”正式入选2020年国家物流枢纽建设名单

国家发改委、交通运输部近日联合发布文件，洛阳生产服务型物流枢纽(以下简称“洛阳枢纽”)正式入选2020年国家物流枢纽建设名单，系全省唯一。洛阳枢纽将为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

洛阳陆港多式联运物流中心（资料图）

国家发改委、交通运输部近日联合发布文件，洛阳生产服务型物流枢纽(以下简称“洛阳枢纽”)正式入选2020年国家物流枢纽建设名单，系全省唯一。洛阳枢纽将为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

此次入选名单的洛阳枢纽属于生产服务型。项目总占地面积2.7平方公里，由涧西片区和伊川片区两片区构成，将依托洛阳市先进制造业集聚区和伊川产业集聚区，打造成服务洛阳及周边区域的大型物流中心，并逐步成为中原城市群的核心物流枢纽。

洛阳枢纽建设总投资约61.29亿元，建设项目共22个，全部项目计划于2022年底前完成。其开发建设将采取“政府引导，企业主导”的基本原则，由一拖(洛阳)物流有限公司和洛阳华晟物流有限公司组成战略合作联盟，联合投资建设和运营管理。

在功能设置上，为保证洛阳枢纽高效服务区域生产生活需求以及支撑制造业产业基础高级化、产业链现代化，枢纽的基本功能设置为制造业物流集成服务、干线物流组织、区域分拨配送组织、多式联运转运组织、国际物流服务、应急物流服务；

延伸功能设置为枢纽信息综合服务、国际供应链集成服务及电商快递、冷链物流、军用物资物流等专业物流服务、物流资源交易、供应链金融服务等。

东方红（洛阳）国际陆港多式联运物流中心（资料图）

在定位设置上，洛阳枢纽树立了“四大定位”——

“一带一路”大宗商品核心物流组织枢纽、促进价值链迈向中高端的制造业供应链组织中心、中原物流资源要素优化配置示范区、城市枢纽经济创新发展动力引擎。

根据方案，通过洛阳枢纽建设，未来我市将建立起完善的区域物流服务体系，降本增效成效显著，力争到2022年——

建立起完善的区域物流服务体系，降本增效成效显著，枢纽铁路专用线突破30条，实现枢纽周边工业集聚区企业50%以上在洛阳枢纽内自建或租赁仓库，社会物流总费用与全市地区生产总值比例在当前基础上降低1到2个百分点；物流专业化、社会化水平显著提升，通关环境明显完善，通关流程明显优化，洛阳制造企业物流社会化水平超过80%；物流对制造业现代化升级支撑作用明显，实现集聚周边200公里先进制造产业的物流需求，制造业综合物流成本下降3到5个百分点，有色金属线上平台交易率达70%。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 郭会平 周霖 李德安）