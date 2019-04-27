扩散！洛阳59路公交线路即将优化调整

今日，记者从市公交集团获悉：10月31日起，59路将进行优化调整。
今日，记者从市公交集团获悉：10月31日起，59路将进行优化调整。
调整后，59路从西关发车，沿原线至南昌路滨河北路口后，恢复走滨河北路、创业路、芳泽路、河洛路、春城路、华夏路、丰润东路至滨河北路丰润东路口东，回程与去程运营线路一致。取消华夏路丰润东路口西、华夏西路天中路口、河洛路龙鳞路口、滹沱东、翠微路华夏路口南站位，增加滨河北路丰润东路口东站位。
59路运行时间：西关5:40 20:00 滨河北路丰润东路口东 6:40 21:28
(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
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