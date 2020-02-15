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中行洛阳分行开展“基层党建提质观摩研讨”主题实践活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-10-28 17:26

　　2020年10月23日下午，为进一步提升基层党组织的战斗堡垒作用，规范党组织生活，推动基层党建“提质聚力”，中行洛阳分行组织开展“基层党建提质观摩研讨”主题实践活动。各基层党支部组织委员或兼职党务干事参加会议。

　　观摩会上，参会人员首先共同观看基层党支部“三会一课”、主题党日活动等视频案例，通过依次示范演示，全面学习了基层党组织生活制度的规范流程。随后中行老城支行、西工支行党支部代表相继进行了经验交流分享，参会人员认真听，仔细看，通过经验学习，进一步加深了与会人员对党建工作技巧与方法的认识和理解。最后，该行党务工作部对基层党建工作的检查要点、复兴壹号党建平台资料上传易错点等进行了梳理讲解，并就各党支部较为集中的意见和建议进行交流研讨。活动中，党务工作部还组织开展行内党建结对共建、党建知识测试，进一步强化活动质效。

　　据了解，此次现场观摩研讨活动，将促使各基层党支部在观摩学习中找差距，确保该行基层党建工作齐头并进，共同提高。达到进一步提升基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力，推动全行基层党组织党建工作提质，党建工作再上新台阶的目标。（郭列军）
[ 责任编辑：马佳佳]
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