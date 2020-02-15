“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会国际象棋、定向两项比赛招募参赛者

六十四格黑白战场,邀你来场脑力比拼；定向打卡趣味无穷，邀你来场快乐奔跑！即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会国际象棋比赛和定向比赛公开招募参赛者，凡在洛阳工作、生活、学习人士，均可报名参赛。

六十四格黑白战场，邀你来场脑力比拼；定向打卡趣味无穷，邀你来场快乐奔跑！即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会国际象棋比赛和定向比赛公开招募参赛者，凡在洛阳工作、生活、学习人士，均可报名参赛。

“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会国际象棋比赛

比赛时间：11月14日至15日

比赛地点：洛阳市棋类协会(洛阳市新区体育中心体育场西北门入口处)

竞赛内容：比赛设公开组和棋士组。其中，公开组不限参赛选手的棋士等级，参赛选手们将进行国际象棋个人赛；棋士组设置有国际象棋个人等级赛、国际象棋团体赛，参加棋士组各组别比赛，达到胜率晋级的选手，可按照《中国国际象棋协会棋士等级称号条例(2018版)》中棋士等级称号晋升的相关规定，申请棋士等级证书。

参赛对象：在洛阳工作、生活、学习人士，年龄在5岁至65岁之间(1955年1月1日至2015年12月31日之间出生)，均可报名参赛。

报名方式：即日起至11月4日24时，各参赛单位及个人将填写完整的报名表发送至邮箱809805165@qq.com进行报名，同时还需通过扫描或拍照，上传个人身份证(或户口簿)、人身意外伤害保险单和签字确认过的自愿参赛责任书，非本地户口参赛人员还需提供洛阳本地的房产证明(或工作证明)。需要注意的是，参加棋士组个人等级赛的，还需同时提供个人棋士等级证书扫描件或照片，组委会将对选手的棋士等级进行审核通过后，准予报名。

若您有更多关于国际象棋比赛的报名及赛事的疑问，可致电此次比赛相关负责人贾真进行咨询，联系方式为15538883536。

>>>点击下载报名表或查看更多报名细则

“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会定向比赛

比赛时间：11月8日

比赛地点：洛邑古城

竞赛内容：个人男子组短距定向赛、个人女子组短距定向赛、团体组短距定向赛、亲子组短距定向赛。比赛还设置了“泡泡长廊、彩虹乐翻天、水枪大战”等趣味活动。

参赛对象：在洛阳工作、生活、学习人士，年龄在5岁至60岁之间(1960年1月1日至2015年12月31日之间出生)，均可报名参赛。

报名方式：即日起至11月5日18时，各参赛单位及个人将填写完整的报名表发送至洛阳市登山户外运动协会邮箱(lyhwxh@126.com)进行报名，同时还需通过扫描或拍照，上传身份证或户口簿复印件(非本地户口参赛人员需提供洛阳本地的房产证明或工作证明)、健康证明、由本人签名的《自愿参赛责任书》和人身意外伤害保险单。

若您有更多关于定向比赛的报名及赛事的疑问，可致电此次比赛相关负责人高老师进行咨询，联系方式为15038630702。

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛。 (记者 郭瑛)