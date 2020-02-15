八旬老人翻山越岭抄近路看望表弟 结果在山里迷了路……

今日，洛报融媒记者从栾川县公安局了解到一件暖心事儿：南阳西峡县的一名八旬老人到栾川县城关镇的表弟家串亲戚时，本想翻山抄近路，没想到在山里迷了路。最终，经过警民联手救助，老哥俩顺利团聚。

今日，洛报融媒记者从栾川县公安局了解到一件暖心事儿：南阳西峡县的一名八旬老人到栾川县城关镇的表弟家串亲戚时，本想翻山抄近路，没想到在山里迷了路。最终，经过警民联手救助，老哥俩顺利团聚。

27日12时30分，栾川县一名退休职工到栾川县城关镇大南沟村的山中游玩时，在该村大山深处，发现一名80多岁的老人在山上迷路。因老人年龄偏大，疲惫虚弱，下不来山，于是拨打报警电话求助。

接到警情指令后，栾川县公安局城关派出所君山花园警务室迅速组织三名警力,在大南沟村热心村民的帮助下，到深山中沿途寻找。

当天，民警走了10余公里山路，历经两个多小时，终于在大南沟村后山一户人家见到了报警人和疲惫不堪的老人。

“报警人报警后，带着这名老人慢慢行走，找到了这户村民家中。老人在这里休息后精神状态好了不少。”民警介绍，他们耐心询问得知，老人叫王宝台，今年81岁，家住南阳市西峡县太平镇上扣村。26日上午，他从太平镇出发，翻山走小路，准备到栾川县城关镇的表弟关留长家串亲戚，没想到天黑时在山中迷路。

随后，经处警人员的帮助，王宝台老人终于在天黑前被安全送到其表弟家中。

表弟一家得知王宝台的经历后，握住民警的手连连道谢。

临走之际，处警人员再三嘱咐老人家属要好好看护，并建议在老人身上留下家属联系卡，以便老人遇到突发情况时，能及时联系到家人。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 王蕊 文/图）