市检察院组织离退休干部开展文体活动

10月25日，洛阳市人民检察院组织离退休干部党支部开展“弘扬传统文化，添彩洛阳，再绽芳华，为河山赋能助力”主题文体活动。旨在传达市检察院关心关爱老干部身心健康，全力支持老干部工作的意涵，同时希望通过该活动把老干部们组织起来，不断增强老干部党支部的凝聚力、向心力，向其他老干部们展示一种动起来的退休生活新状态，从而把更多的老干部吸引到组织中来。

10月25日，洛阳市人民检察院组织离退休干部党支部开展“弘扬传统文化，添彩洛阳，再绽芳华，为河山赋能助力”主题文体活动，旨在传达市检察院关心关爱老干部身心健康，全力支持老干部工作，同时希望通过该活动把老干部们组织起来，不断增强老干部党支部的凝聚力、向心力。活动集中展示了检察机关老干部弘扬传统文化，昂扬向上的精神面貌和老干部们老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的退休风采。

市检察院党组书记、检察长吴志军，党组副书记、副检察长柳立兴，党组成员、政治部主任郑卫国，机关党委专职副书记党文军来，市委组织部副部长、老干局局长马奎元，西工健身气功协会会长李朝亮到活动现场进行慰问并与老干部们一起欢度节日。

吴志军首先发表了致辞，肯定了近几年来老干部工作的发展与进步，并赞扬老干部队伍是一个模范辈出的群体。他支持老干部们老有所学、老有所教、老有所乐，老有所为，希望老干部们的退休生活更有意义、更有乐趣、更丰富多彩，就像老干部健身气功队伍和老干部好人颂艺术团这两张名片，能够为检察院全面建设争得更多更大荣誉。吴志军代表党组向老干部们郑重许下“四个不变”诺言，他说，在国家遭遇百年未有之大变局，全省司法体制改革加快推进的新形势下，请老干部们放心，市检察院党组尊重老干部的情感不会变，一如既往关爱老干部的决心不会变，保持老干部政治待遇、生活待遇的标准不会变，对老干部工作的坚定支持不会变。

老干部代表、党总支书记姚庆明代表全体老干部发言，感谢市检察院党组多年来对老干部队伍的一贯关怀爱护，他表示一定不辜负党组的信任和支持，只要党组织需要，他愿意带领老干部支部一班人继续为老同志们服务，为市检察院老干部工作走上新的台阶努力奋斗！主题文体活动开始，老干部们穿着飘逸洒脱，绣有检察标识的白色太极服，精神抖擞的进行《八段锦》《易筋经》展示。老干部“好人颂”艺术团表演了自编自演的豫剧合唱连唱《赞洛阳》《河南人》《沁园春.雪》，合唱高亢嘹亮，大气蓬勃，情绪激昂。干警家属表演了《小二黑结婚》选段《清凌凌的水》，表演活泼，唱腔优美，声情并茂，引来观众们阵阵掌声。退休干部杨绍兴夫妻演唱了《村官李天成》选段《当干部就应该能吃亏》，激励检察干警要能吃亏、肯吃亏，执检为民，积极奉献检察事业。作为艺术团压轴节目，退休干部锻铁锁和梁琴演唱了《清风亭》选段《老婆子撞柱》更是唱出了全场高潮。来自西工健身气功协会，具有省级以上社会体育指导员资格的李建梅、梁树惠、时玲玲三位评委对此次市检察院老干部健身气功《八段锦》表演赛进行了评判，评出了健身气功《八段锦》表演赛优胜奖、优秀奖各两名。老干部“好人颂”艺术团也以其精彩的节目获得豫剧演唱优秀演出奖。

马奎元代表老干部和老干部工作者感谢以市检察院党组为代表的各市直机关领导对老干局工作的支持和对全市老干部的关心关爱，老干局将一如既往支持包括市检察院在内的市直机关老干部工作，积极引领全市老干部围绕五篇文章、走进五方领域、畅谈五大发展、展示五样风采、发挥五个作用，从而“添彩洛阳，再绽芳华，为河山赋能助力”，为洛阳副中心城市建设发挥正能量、做出新贡献。

本次“弘扬传统文化，添彩洛阳，再绽芳华，为河山赋能助力”文体活动共有110余名离退休干部和参演家属一起参与，共同庆祝第三十二个老年节。（通讯员 储涛）