检企零距离 沟通无极限——洛阳市人民检察院开展“服务‘六稳’‘六保’，护航民企发展”检察开放日活动

10月27日，洛阳市人民检察院与洛阳市工商联合会共同举办以“服务‘六稳’‘六保’，护航民企发展”为主题的检察开放日活动，邀请市政法委、市工商联、民营企业家代表等走进洛阳市检察院参观观摩，“零距离”接触办案环境，“面对面”进行座谈交流，实地了解检察工作职能，现场听取他们对检察工作的意见建议。

“通过这次参观，我们感受到了检察院是一个有温度的司法部门，为我们企业运行发展提供了许多的司法保障，让我们对检察机关有了更加深入的了解和认识，希望以后有更多这样的机会，让企业家们能够更好地与检察机关建立交流联系......”民营企业家代表河南尚冶实业有限公司董事长韩磊深有感触地说。

10月27日，洛阳市人民检察院与洛阳市工商联合会共同举办以“服务‘六稳’‘六保’，护航民企发展”为主题的检察开放日活动，邀请市政法委、市工商联、民营企业家代表等走进洛阳市检察院参观观摩，“零距离”接触办案环境，“面对面”进行座谈交流，实地了解检察工作职能，现场听取他们对检察工作的意见建议。

在市检察院党组书记、检察长吴志军的引领下，市政法委、市工商联及13位民营企业家代表等实地参观了市检察院院史荣誉室、案件管理大厅、“洛小未”工作室，现场观摩了认罪认罚案件远程办理，通过检察人员详细讲解和实地感受，进一步拉近了企业家代表与检察机关的距离，增强了对检察工作的了解和认识。

随后在市院智慧检务中心召开了座谈会，洛阳市检察院党组成员、副检察长刘向阳主持会议，市检察院党组副书记、副检察长柳立兴向与会人员介绍了全市检察机关服务保障民营经济发展的工作情况。

座谈会上，民营企业家代表们畅所欲言，对检察机关服务保障民营企业发展中取得的工作成效和具体举措给与充分肯定，对本次开展的检察开放日活动给予高度评价。同时，企业家代表们结合企业经营发展、法律诉求保障等实际，对检察工作提出相关意见建议。民营企业家代表纷纷表示，希望检察机关能够更多的深入企业进行法律宣讲，帮助民营企业者提高法律意识，完善生产经营机制，助力企业更好的发展。

“今天，我们近距离地了解了检察工作职能，拉进了检察机关与企业之间的距离，希望之后检察机关能走进我们企业，为我们提供更多的学习机会，帮助企业维护保障合法权益。”河南卡萨米亚食品有限公司董事长王万省说。

洛阳市委统战部副部长、市工商联党组书记马涛迅表示，全市检察机关在服务保障民营企业健康发展方面做了很多工作，今天邀请民营企业家参观、座谈，使大家进一步了解了检察院的工作职能，也加强了对服务保障民营企业各项措施、法律政策的理解，市工商联和市检察院将进一步加强双方联动合作，帮助全市广大非公企业防范和化解各类法律风险，增强企业抗风险能力，让民营企业家能够专心创业、放心投资、安心经营，护航民营企业的发展。

洛阳市委政法委副书记牛振宇表示，今天的活动收获很大，大家的意见建议很中肯，对加强和改进政法机关工作提供了重要参考，今天把大家请进洛阳市人民检察院，近距离了解检察工作，将来我们也会主动地走出去，深入民营企业一线，为民营企业家提供更优质更全面的服务保障。

洛阳市检察院党组书记、检察长吴志军表示，针对代表们的意见和建议，在下一步的工作中，我们会认真探讨研究，以更好地回应民营企业的司法诉求。全市检察机关要强化责任意识，积极构建亲清检企关系，全心全意支持民营企业发展；要主动担当作为，认真落实我市“联企入企惠企助企”活动要求，深入了解民营企业司法需求，认真梳理归纳企业家此次提出的意见建议，平等全面、理性规范、依法精准做好服务保障工作；要完善工作机制，强化内外联动，提升服务能力，规范司法行为，努力营造法治化营商环境，为加快洛阳副中心城市建设提供坚强保障。(通讯员 储涛)