《对话中原》“改革兴豫”系列节目之洛阳篇——改革赋能新引擎

习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上指出，“改革不停顿，开放不止步”，那么洛阳如何用好改革关键一招，加快推进洛阳副中心城市的建设，形成支撑中原城市群，打造高质量发展新的增长极？怎么样统筹国企改革、装备制造业高质量发展，打造引领全省发展的新的引擎？中共洛阳市委副书记赵会生，河南省社会科学院研究员、城市与环境发展研究所所长王建国做客对话中原，探索洛阳改革发展的潜能和动因。

习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上指出，“改革不停顿，开放不止步”，那么洛阳如何用好改革关键一招，加快推进洛阳副中心城市的建设，形成支撑中原城市群，打造高质量发展新的增长极？怎么样统筹国企改革、装备制造业高质量发展，打造引领全省发展的新的引擎？中共洛阳市委副书记赵会生，河南省社会科学院研究员、城市与环境发展研究所所长王建国做客对话中原，探索洛阳改革发展的潜能和动因。

今年在洛阳举办的中秋晚会，其盛大的场景，绚丽的舞台，强大的演出阵容，让这座古老而又现代的都市展现出迷人的风姿，引起了国内外无数游人的浓厚兴趣和高度关注。

近几年，洛阳市全面深化改革，以中原城市群副中心城市建设为契机，全面发力、多点突破，河洛大地绽放出多彩的“改革之花”。洛阳以改革增动能、添活力，洛阳经济总量持续攀升，GDP先后突破4千亿元、5千亿元大关，主要经济指标增速连年居全省第一方阵。

洛阳市以改革调结构、促转型，成功入选国家产业转型升级示范区；以改革助开放、提质量，自创区、自贸区、综合保税区、跨境电商综合试验区等国家级开放平台相继落户洛阳，全方位开放的引领作用持续彰显；以改革补短板、强实力，地铁1号线实现“轨通”“电通”，地铁2号线即将全面实现“洞通”“轨通”， “三横三纵三环”高速路网初步形成，“井字+外环”快速路网初具规模。乘着改革的东风，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，呈现出洛阳市以改革促发展的动力与活力。

洛阳是“一五”时期国家重点建设的工业城市，经过60多年发展，全市国有经济对经济发展的贡献率达40%。近年来，洛阳把国企改革作为全面深化改革的“重头戏”，全面推进国企国资改革，引领全市制造业高质量发展，已形成先进装备制造、新材料、机器人及智能装备3个千亿级产业集群和9个百亿级制造业企业，拥有节能环保装备、军民结合、大数据等3个国家新型工业化产业示范基地，制造业增加值年均增长9.9%，2019年占GDP比重达到三分之一，制造业高质量发展荣获中国改革年度优秀案例。

“十三五”以来，制造业诸多国家大盘里都闪烁着“洛阳制造”元素，洛阳制造业正挺起脊梁。

黄河流经洛阳96公里，流域面积12446平方公里，是黄河出峡谷到平原地区的关键过渡带。位于黄河边上的洛阳市新安县黄河神仙湾沟域经济示范带，在黄河小浪底水利枢纽开工建设时整村搬迁后，五座山头就此撂了荒，现在通过发展沟域经济，打造成为了一个乡村旅游热门目的地。

在探索黄河流域生态高质量发展过程中，洛阳市坚持“一沟一产业、一沟一特色”，大力发展沟域经济，先后建成了沟域经济示范带53个，累计完成投资106亿元，实现产值54.7亿元，带动了8万6千多名困难群众实现脱贫增收。④