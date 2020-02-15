祝贺！洛阳这9位教师成为中原名师培育对象

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，省教育厅日前公布了全省2020-2022年中原名师培育对象名单，北京第二实验小学洛阳分校叶峰亮等9位洛阳教师上榜。

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，省教育厅日前公布了全省2020-2022年中原名师培育对象名单，北京第二实验小学洛阳分校叶峰亮等9位洛阳教师上榜。 今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，省教育厅日前公布了全省2020-2022年中原名师培育对象名单，北京第二实验小学洛阳分校叶峰亮等9位洛阳教师上榜。 2020-2022年中原名师培育周期为三年，将在全国范围内遴选确定的中原名师培育基地对中原名师培育对象进行系统性、专业性、递进式在职培育，推动中原名师培育对象以高质量发展为主线，充分发挥在教育教学、教育科研、指导青年教师成长等方面的示范引领作用，带动河南全省基础教育教师整体素质不断提升。 洛阳市入选的9位名教师及其所在学校、学段学科如下： 1.叶峰亮 北京第二实验小学洛阳分校 小学语文 2.代雪桃 洛阳市第二十六中学 初中音乐 3.刘红云 洛阳市东方第二中学 初中物理 4.刘秀敏 洛阳市西工区芳林路小学 小学英语 5.杜茜 洛阳市直机关第二幼儿园 学前教育 6.李玲 洛阳市河洛中学 初中语文 7.张红霞 洛阳市涧西区东方第三小学 小学英语 8.张喜锋 洛阳市实验小学 小学数学 9.冀毅庭 洛阳理工学院附属中学 高中数学（洛报融媒记者 王子君 通讯员 王三河 文/图）