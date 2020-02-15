洛阳18所学校入选“河南省中小学人工智能教育实验校”

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，省教育厅日前公布首批河南省中小学人工智能教育实验区、实验校名单，洛阳市涧西区、老城区入选“河南省中小学人工智能实验区”，洛阳市第六中学等18所洛阳学校入选“河南省中小学人工智能教育实验校”。 今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，省教育厅日前公布首批河南省中小学人工智能教育实验区、实验校名单，洛阳市涧西区、老城区入选“河南省中小学人工智能实验区”，洛阳市第六中学等18所洛阳学校入选“河南省中小学人工智能教育实验校”。 根据省教育厅安排，实验区、实验校建设工作将引入动态监管机制和退出机制，以每半年为一个周期随机抽查并持续监管，推动已入选的实验区和实验校充分发挥示范引领作用，带动河南全省中小学人工智能教育高质量发展。 洛阳市这些学校入选“河南省中小学人工智能教育实验校”名单：洛阳市第六中学、洛阳市第五十五中学、洛阳外国语学校、洛阳市涧西区景华实验小学、洛阳市实验小学、北京第二实验小学洛阳分校、洛阳高新技术产业开发区实验小学、洛阳市涧西区实验小学、洛阳市西工区芳林路小学、洛阳市西工区外国语小学、洛阳市涧西区东升第二小学、偃师市实验小学、洛阳市涧西区东方第三小学、新安县西关小学、洛阳市西工区凯旋路小学、洛阳市西工区西下池小学、洛宁县第二实验小学、洛阳市涧西区东升第一小学。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 王三河 文/图)