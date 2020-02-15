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总投资859亿元！洛阳今年第四批重大项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-28 10:27

　　今天上午，洛阳市2020年第四批重大项目集中开工仪式在涧西区东方红(洛阳)国际陆港项目现场举行。

　　第四批集中开工重大项目253个，涉及“两新一重”、产业升级、创新能力、民生社会等诸多领域，总投资859亿元，年度计划投资126亿元。其中，亿元以上项目171个，5亿元以上项目52个，10亿元以上项目29个。

　　产业发展及战略性新兴产业方面，主要围绕推进转型发展攻坚、打造优势产业集群等，重点谋划推进了筑友集团洛阳市绿色建筑科技园、年产25万立方装配式建筑产业园、联东U谷科技创新谷等战略新兴产业项目92个，总投资315亿元，年度计划投资38亿元。

　　新基建方面，主要围绕强化新型智慧城市基础设施建设，推动数字经济、未来经济发展，谋划推进了王城大道与邙岭大道停车场充电站、八九云库、上海均和集团外贸结算中心等项目7个，总投资4亿元，年度计划投资2亿元。

　　传统基础设施方面，主要围绕强化基础能力建设，提升基础设施现代化水平，打造发展新优势，重点谋划推进了二广高速关林枢纽立交、汝阳县北环东延、洛新产业集聚区供水管网工程等项目54个，总投资183亿元，年度计划投资17亿元。

　　新型城镇化方面，主要围绕提升中原城市群发展质量，聚焦中原城市群副中心城市建设，重点谋划推进瀍河区中心城区改造提升、香谷山林康体乐道、遇驾沟村改造安置房等项目42个，总投资215亿元，年度计划投资46亿元。

　　生态环保方面，主要围绕加强生态文明建设，推动绿色发展，谋划推进南山公园牡丹田园综合体、秦岭防洪渠治理、伊东新区水系公园等项目25个，总投资89亿元，年度计划投资9亿元。

　　民生和社会事业方面，主要围绕补齐民生发展短板，办好重点民生实事、提高保障和改善民生水平，谋划推进黄河文化传承教育基地、洛耐文化公园、市中医院伊滨医院二期等项目33个，总投资53亿元，年度计划投资13亿元。(洛报融媒记者 李三旺 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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