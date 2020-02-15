洛阳网获奖啦！2020中国城市网盟抗疫特别奖发布

昨日，第十七届(2020)中国城市新闻网媒联盟联席会在广东省佛山市召开，来自全国近百家城市新闻网站总编辑和业务骨干、媒体融合领域专家齐聚一堂,共商城市网媒的创新与转型之道。会上，“城市网盟奖——抗疫特别奖”揭晓，洛阳网短视频作品《抗击疫情，女护士剪去及腰长发，穿着尿不湿进病房》获得优秀奖。

昨日，第十七届(2020)中国城市新闻网媒联盟联席会在广东省佛山市召开，来自全国近百家城市新闻网站总编辑和业务骨干、媒体融合领域专家齐聚一堂,共商城市网媒的创新与转型之道。会上，“城市网盟奖——抗疫特别奖”揭晓，洛阳网短视频作品《抗击疫情，女护士剪去及腰长发，穿着尿不湿进病房》获得优秀奖。

据了解，为表彰网盟成员在抗击新冠肺炎疫情中涌现出的先进典型、优秀作品、优秀团队，充分发挥先进典型的示范引领作用，大会决定设立网盟抗疫特别奖。此次获奖作品是经网盟成员单位推荐、秘书处初审、专家评选、网盟常务理事会讨论通过，设有突出贡献奖、策划组织奖、优秀作品奖及抗疫优秀奖四类奖项。

疫情期间，洛阳网聚焦疫情发展形势与疫情下的社会生活百态，持续发布疫情最新动态和官方权威数据，迅速跟进热点话题。2020年1月30日，洛阳网抖音号发布的《抗击疫情，女护士剪去及腰长发，穿着尿不湿进病房。你愿意为她点赞吗？#洛阳战疫》，播放量2.7亿次，点赞量1363.3万次，评论29.8万条，转发量2.6万次。该抖音作品两次成为抖音平台“今日最热视频”第一。(记者 史戎戎)