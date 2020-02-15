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洛阳：守护人民健康 筑牢幸福之基

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-28 08:42

　　“姜阿姨，今天您的血压有点儿高，降压药按时吃了吗？”昨日上午，在西工区市府院社区，该社区卫生服务中心医生张喜鹏对88岁的姜庭芳老人进行日常随访。

　　张喜鹏是姜庭芳的家庭医生，每隔一段时间，她和同事就要来姜庭芳家里看看。自2016年我市推广家庭医生签约服务至今，越来越多像姜阿姨这样的慢性病患者享受到了家庭医生的贴心服务。

　　悠悠民生，健康最大。“十三五”以来，“健康洛阳”建设驶入快车道，我市全面深化医药卫生体制改革，不断改善卫生健康服务条件，持续优化健康生活环境，用一项项扎实举措，守护人民群众健康，为大家筑牢幸福之基。

　　今年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我市健康服务、公共卫生体系精准发力。全市第一时间确定22家定点(后备)救治医院，并成立21个医疗救治专家组。同时，7个昼夜建成市医疗应急救治中心，为疫情防控提供有力保障。此外，“洛康码”在全省率先实现“数字化防疫”，助力企业复工复产、商超景区有序开放、复学复课有序推进。

　　眼下，我市多个医院建设项目正加紧推进。其中，省第二儿童医院门诊医技楼、市中医院伊滨医院一期工程主体预计今年年底封顶。“十三五”以来，我市医疗资源布局更加科学，城市区“15分钟就医圈”正在形成。目前，中医骨伤区域医疗中心、豫西公共卫生中心等建设顺利推进，河南科技大学第一附属医院与中日友好医院签署合作协议，市中心医院与上海儿童医学中心达成合作意向，越来越多的优质医疗资源出现在居民身边。

　　汝阳县62岁居民田焕真是我市推广“互联网+医疗健康”的首批受益者。从2017年开始，患有多种慢性病的她，通过村卫生室的电脑就能直接找到河南科技大学第一附属医院的专家问诊，看病时间、成本大幅降低。“十三五”期间，我市将远程医疗列入市级民生实事、纳入重点督办事项予以推进，配齐设备、开通网络，建成覆盖市县乡村四级的互联网医院，每天有10家三级医院50余名专家在线值班，累计为基层患者提供远程诊疗服务24.01万人次。借助“互联网+医疗健康”，我市20余家医院上线居民电子健康卡，患者只需一部手机，就能办理挂号、缴费、诊疗等。

　　公益是医疗卫生事业的第一属性。这些年，我市医药卫生体制改革不断深化，先后恢复市中心医院、市妇幼保健院、市第一人民医院等5家改制医院的公益属性。作为国家首批公立医院综合改革试点城市，全市县级以上公立医院实施药品零差率销售，群众受惠达4.2亿元。

　　加强基层医疗卫生人才培养、村级卫生室提档升级、推进县域医疗中心建设、健全老年健康服务网络……随着医疗卫生服务水平大幅提升，我市重大疾病防治卓有成效，主要健康指标优于全国全省平均水平。同时，公共卫生保障日益有力，基本公共卫生服务项目人均补助标准从“十二五”末的40元提高到74元，服务内容从12类扩展到31类，服务覆盖率达97.68%。

　　今年是全面建立中国特色基本医疗卫生制度的收官之年。市卫健委负责人表示，面对卫生健康形势的新变化，特别是疫情防控新要求，下一步全市卫生健康系统将继续推动“健康洛阳”建设提速提质，在区域卫生体系建设中发挥副中心城市应有的引领、带动、辐射作用。（记者 智慧 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：马佳佳]
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