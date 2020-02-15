洛阳市启动脱贫攻坚主题宣讲活动

昨日，“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”百姓宣讲暨“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动在孟津县常袋镇半坡村启动。 昨日，“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”百姓宣讲暨“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动在孟津县常袋镇半坡村启动。 宣讲现场，驻村第一书记、脱贫户代表等4名宣讲员从典型事件、典型人物出发，以讲故事的叙事手段传达脱贫攻坚成果和经验，赢得在场听众的阵阵掌声。 2020年是全面建成小康社会收官之年，为切实展现全面建成小康社会的历程、成就与经验,我市组织“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”百姓宣讲暨“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动。该活动分为市级示范宣讲和全市集中宣讲。从27日起，市级示范宣讲团将分组走进我市有脱贫攻坚任务的13个县(市)区开展示范宣讲，宣讲团成员包括优秀村党支部书记、驻村第一书记，脱贫攻坚领域的先进典型及百姓名嘴等。他们将通过客观数据、典型事例、切身感受,深入宣讲习近平总书记关于扶贫工作重要论述，展现我们党带领人民群众摆脱贫困的重大成就。同时，宣讲员将以“理论+故事”“理论+文艺”等寓教于乐的形式，让听众听得懂、愿意听、喜欢听。(记者 何奕儒)