洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市启动脱贫攻坚主题宣讲活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-28 08:33

　　昨日，“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”百姓宣讲暨“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动在孟津县常袋镇半坡村启动。

　　宣讲现场，驻村第一书记、脱贫户代表等4名宣讲员从典型事件、典型人物出发，以讲故事的叙事手段传达脱贫攻坚成果和经验，赢得在场听众的阵阵掌声。

　　2020年是全面建成小康社会收官之年，为切实展现全面建成小康社会的历程、成就与经验,我市组织“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”百姓宣讲暨“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动。该活动分为市级示范宣讲和全市集中宣讲。从27日起，市级示范宣讲团将分组走进我市有脱贫攻坚任务的13个县(市)区开展示范宣讲，宣讲团成员包括优秀村党支部书记、驻村第一书记，脱贫攻坚领域的先进典型及百姓名嘴等。他们将通过客观数据、典型事例、切身感受,深入宣讲习近平总书记关于扶贫工作重要论述，展现我们党带领人民群众摆脱贫困的重大成就。同时，宣讲员将以“理论+故事”“理论+文艺”等寓教于乐的形式，让听众听得懂、愿意听、喜欢听。(记者 何奕儒)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳首次在城区立交桥桥面敷设供热管道
  • 11月20日起，9座及9座以下私家车检验...
  • 乌篷船成洛阳隋唐城遗址植物园一道新景
  • 新一代“城市守护者”！银隆纯电动市...
  • 总投资859亿元！洛阳今年第四批重大项...
  • 孟津龙泉谷湿地公园：沟域里的秋韵
  • 2020年下半年教师资格考试本周六开考...
  • 速递变“慢递”？洛阳圆通近期为何频...
  • 有“颜值”有“内涵 宜阳这个村庄不简单
  • 洛阳实施五大专项行动 促进高校毕业生...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月27日
  • · 建议：网剧《风起洛阳》能“上星”播出
    • 精彩图片
    孟津龙泉谷湿地公园：...
    乌篷船成洛阳隋唐城遗...
    汝阳县三屯镇东保村：...
    孟津县会盟镇：捡拾稻...
    精彩热帖

    走过秋天

    隋唐秋色

    醉美粉黛乱子草

    秋色怡人
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605