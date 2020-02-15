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“我给妈妈化个妆”亲情体验活动结束 洛阳两组作品入围全国评选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-28 08:42

　　近日，本报联合阿里巴巴天天正能量及全国30多家媒体发起的2020“我给妈妈化个妆”亲情体验活动结束，刘磊及其妈妈、李炜及其妈妈的化妆作品顺利入围全国评选。

　　“我给妈妈化个妆”活动自8月底启动以来，读者们陆续向本报发来一组组记录亲情的作品。9月底，在本报举办的“我给妈妈化个妆”活动现场，部分读者亲自给妈妈化了一次妆，他们拿着粉刷、眉笔、口红认真为妈妈化妆，与妈妈暖心互动，让在场的人不由得感动。

　　此外，本报还邀请了特效化妆师，让部分读者体验了快速“变老”。看到“皱纹”逐渐爬上自己的额头、眼角，一些年轻读者对母亲这个伟大角色有了别样的感受。活动结束后，有读者说：“这是我第一次给妈妈化妆，原来我的妈妈像花儿一样美。”“时光请慢些走，以后我要多花时间陪伴家人。”……

　　最终，经评选，10组化妆作品获奖，获奖者均获得价值1000元的礼品，刘磊及其妈妈、李炜及其妈妈的化妆作品顺利入围全国评选。

妈妈“年轻”了，自己“老”了(化妆后的刘磊及其妈妈)
妈妈“年轻”了，自己“老”了(化妆后的李炜及其妈妈) (资料图片)

　　全国评选时间为10月27日0时至11月2日24时，共进行一轮投票，根据媒体评委投票和网友点赞结果综合排名，最终排名前10的化妆作品，将获得5000元正能量奖金。您可以关注“天天正能量”官方微信公众号，在菜单栏点击“化妆点赞”按钮进入活动页面给候选人点赞，每名网友在活动期间只可为每个候选人点赞一次。

　　全国评选结果将于11月3日在“天天正能量”官网、官方微博@天天正能量、“天天正能量”官方微信公众号上同步公布。（记者 刘嘉仪 实习生 尚渊椋）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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