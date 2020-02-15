以产业转型升级为主线 洛阳加速打造全国先进制造业基地

加速打造全国先进制造业基地，构建面向世界、面向未来的先进制造业产业体系，是洛阳副中心城市高能级发展的不竭动力。

加速打造全国先进制造业基地，构建面向世界、面向未来的先进制造业产业体系，是洛阳副中心城市高能级发展的不竭动力。

今年以来，我市坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，实施制造业转型发展、创新发展、融合发展、绿色发展、开放发展五大攻坚行动，持续围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，全市制造业发展态势良好，成为副中心城市建设加速的活力源泉。

制造业高质量发展龙头昂起

129%！这是今年前8个月，我市制造业对全市规模以上工业增长贡献率的最新统计数据。

通过坚持传统产业改造升级与新兴产业培育壮大“双轮驱动”、高端制造业与高端服务业“双高引领”、城区经济与县域经济“双向发力”、国有经济与民营经济“双赢并进”，洛阳这座老工业基地目前正生机勃发，新旧动能有序转换，正推动“洛阳制造”向着质量更高、效益更好的方向阔步前进。

在打造具有国际竞争力的装备制造产业集群方面，我市今年以来已有5个产品被认定为省首台(套)重大技术装备产品，市工信局已推荐涧光股份等5家企业申报2021年省先进制造业发展专项资金首台(套)重大技术装备奖励资金。

在支持洛阳市新一代信息技术产业发展方面，省工信厅表示要支持中航光电高速连接器在省内推广应用，建设国家级电子功能材料产业基地和中西部重要的电子信息产业基地。今年以来，我市实施总投资111亿元的电子信息制造重点项目29个，同时推荐中航光电申报2020年全省电子信息产业转型升级示范企业，为实现全市电子信息产业转型升级提供有效支撑。

“三大改造”蹄疾步稳，年内实现规模以上工业企业全覆盖

实施智能化改造、绿色化改造、技术改造“三大改造”，是推动产业转型升级、实现高质量发展的必由之路。今年8月，我市出台《2020年转型发展攻坚“三大改造”实施方案》，持续推动“三大改造”工作向纵深发展。

根据规划，今年我市将加快300个“三大改造”项目建设，推动300家工业企业实施“三大改造”，年内实现全市规模以上工业企业“三大改造”全覆盖。

智能化改造赋能“产业智慧”。省工信厅已筛选一批符合条件的省级智能工厂(车间)及智能化改造项目给予支持。目前，省智能工厂(车间)、省工业互联网平台培育名单公示结束，我市拟获评智能工厂7家、智能车间9家。4家平台拟入选省工业互联网平台培育名单，数量居全省第一。

绿色化改造提升“产业颜值”。省工信厅表示要支持我市推进绿色制造体系建设，强化产品全生命周期绿色管理，推荐一批国家级绿色工厂。今年我市已有3家企业获推荐申报国家级绿色工厂、2家企业申报国家级绿色设计产品，我市4家企业拟被认定为省级绿色工厂。全市迄今培育国家级绿色工厂(园区)10家、省级6家。

技术改造强健“产业体魄”。在支持制造业创新中心建设方面，省工信厅按照专项支持和整合现有资源相结合的办法大力支持国家农机装备创新中心建设。经市工信部门指导，省智能农机创新中心今年已通过省工信厅年度考核，考核等次为优秀；国家农机装备创新中心参加工信部2020年国家制造业创新中心考核评价，考核结果为良好。

持续树牢“店小二”理念，以高质量服务促进制造业高质量发展

今年以来，我市还通过树牢服务企业的“店小二”理念，依托“联企入企惠企助企”“一行动三工程”“中小企业管理提升年”等重点攻坚活动，以高质量服务促进制造业高质量发展。

在支持公共服务体系建设方面，目前2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地通过工信部评审并结束公示，全省4家基地中我市占2家，分别是洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地和洛阳信息科技城；2020年度国家中小企业公共服务示范平台名单通过工信部评审并结束公示，全省6家平台中我市占2家，分别是农机装备综合技术服务平台、洛阳信息科技城软件公共技术服务平台。

在创新财税金融支持政策方面，省工信厅表示要加大省先进制造业发展专项资金对我市倾斜力度。今年以来，我市组织开展2021年省先进制造业发展专项资金转型发展类项目申报，目前已推荐16个项目至省工信厅，申请补助资金5385万元。（记者 陈曦 通讯员 王燕飞）