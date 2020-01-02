省政协副主席周春艳带领的省委第二督查组来洛

26日至昨日，由省政协副主席周春艳带领的省委第二督查组来洛，就我市贯彻落实中央和省委政协工作会议精神情况进行督查。

26日至昨日，由省政协副主席周春艳带领的省委第二督查组来洛，就我市贯彻落实中央和省委政协工作会议精神情况进行督查。

座谈会上，督查组听取了我市贯彻落实中央和省委政协工作会议精神以及《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》《中共河南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》情况汇报，并与部分省、市、县政协委员，乡镇党委书记、乡镇党委副书记(政协工作召集人)，“委员之家”负责同志等进行深入交流。在洛期间，督查组还进行了督查访谈，并到洛龙区、孟津县进行实地督查。

周春艳强调，开展这次督查是推动全省深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央和省委政协工作会议精神的重要举措。要以督促学，不断推动学习贯彻走深走实，切实把中央、省委决策部署落实到位。要以督促好，认真总结推广工作中的好经验、好举措、好办法，营造创新发展的良好氛围。要以督促改，全面推动政协工作提质增效，更好发挥人民政协专门协商机构作用。要以督促建，建立健全更加符合时代要求、更加契合政协工作规律、更加完备高效通畅的制度体系，为推动高质量发展、推进治理体系和治理能力现代化作出政协贡献。

市领导赵会生、杨炳旭等参加相关活动。（记者 李三旺 通讯员 冯波）