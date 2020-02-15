老年人如何迈过数字化这道坎儿？听听业内人士怎么说

在人们的祝福、关爱中，今年的重阳节又渐渐离去，有些问题仍横亘在老年人群体中待解，就像涧西区一对年过八旬的老夫妇就正遭遇着数字化所带来的困扰：“我们连自助取款机都操作不来，当时学会了，可过后总忘。”

在人们的祝福、关爱中，今年的重阳节又渐渐离去，有些问题仍横亘在老年人群体中待解，就像涧西区一对年过八旬的老夫妇就正遭遇着数字化所带来的困扰：“我们连自助取款机都操作不来，当时学会了，可过后总忘。”

如何让老年人享受到技术带来的便利？子女又能为他们做什么？连日来，记者对此展开多方走访。

老人要取退休金，因学不会在自助取款机上操作而发愁

家住涧西区太原路附近的朱太太与老伴儿李先生，俩人均已80多岁，每月退休金一到账，高兴之余，愁也随之而来。

“以前，我们在牡丹广场一家银行取钱，那里人工窗口多，取钱方便。”李先生说，从今年7月起，他们的退休金换到在太原路一家银行取，该行只有一个人工窗口，自助取款设备比较多，每次取钱或查询退休金是否到账，工作人员会引导他们在自助取款机上操作，原因是窗口主要办理2万元以上取款业务。

“我们不想总麻烦别人，可实在没办法，真记不住！”李先生说，每次在自助取款机操作，总少不了工作人员热情帮忙，有几次感觉自己学会了，可过后没多久，连按键先后顺序都记不清了，时常怨恨自己“笨”。

朱太太老两口只会使用老式手机接打电话

老人坦言，至今，他们仍用只能接打电话的老式手机，不是不想学智能手机，而是因为眼神儿不好，手机字号小、操作也复杂。今年疫情期间，进入商场、超市需要出示洛康码，他们因为不会操作，就选择少出门。

有些老人乐于尝试新事物，也有人对此力不从心

记者发现，上述情况并不鲜见。

今年7月，一位老人在大连乘坐地铁，安检人员要求他出示健康码或疫情通行证，老人未能提供并执意进站，双方起了争执。针对老年人不会使用健康码的情况，大连地铁管理方表示将采取多种方式帮助老年人乘坐地铁。

记者走访了解到，有些老人乐于尝试新事物，对智能手机、自助取款机等比较了解，有些老人因年龄偏高，仍依赖传统方式生活。

今年68岁的马先生说，以前，他不会操作自助取款机，银行工作人员指导了两三次后，他记下了，并掌握了技巧。现在，他也会用智能手机扫码支付。对于82岁的赵先生来说，这些技术操作有些难。“我眼神儿本来就不好，手脚也慢，学起来力不从心。”老人说，每次他到银行取钱，都在人工窗口排队，宁可等久一些。

老人想学但不想麻烦家人教，久而久之与社会脱节

“根据我的观察，70岁是一个分水岭。”洛阳晚报咱爸咱妈老年大学负责人杨柳说，70岁以下的老年人学习与掌握使用智能设备比较快，70岁以上的老人则明显吃力。

市老龄产业协会副会长罗红果说，有句老话叫“人过四十不学艺”，更何况七八十岁的老人？让他们学习操作自助取款机或智能手机，的确有难度。老人也不愿麻烦家人教自己，久而久之，便与社会脱节。

今年85岁的张启莲，3年前参加老年大学组织的智能手机培训。刚开始，她嫌麻烦，硬着头皮学，记不住就翻笔记本。现在，她对智能手机功能有了基本了解，在超市能用手机扫码付款，一些收款员在意外之余称赞老人挺厉害。“社会发展那么快，我们不能掉队。”她笑着说。

期待社会协助老人迈过这道坎儿

记者从市民政局养老服务科了解到，截至去年年底，全市60周岁及以上人口达到137.7万，根据国际标准，洛阳已进入老龄化社会。在养老助老方面，我市走在前列。

西工区金谷园办事处八一北路社区工作人员说，针对老年人不会使用智能手机的情况，社区曾组织老年人开展培训，主要学习使用微信、支付宝等应用软件。我市兴起的老年大学，也有教授老人使用智能手机的课程。

罗红果说，帮助不会使用智能设备的老年人，需要从以下两方面做起：一是老人要克服畏惧心理，不怕试错，子女应有耐心，指导老人学习操作；二是各单位应给老年人提供便利，比如无锡火车站针对老年人设有无健康码服务通道，受到网友点赞。“关注老年群体，需要全社会共同努力与参与，让老年人享受科技带来的便利。”罗红果说。（记者 魏巍 文/图）