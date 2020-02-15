近日，一场穿越古今的文化盛宴在市图书馆一楼第一报告厅举行，中国社会科学院考古研究所研究员许宏讲述了偃师商城被发现的过程，偃师商城与二里头、郑州商城的关系，以及如何传承保护偃师商城文化遗产。

近日，一场穿越古今的文化盛宴在市图书馆一楼第一报告厅举行，中国社会科学院考古研究所研究员许宏讲述了偃师商城被发现的过程，偃师商城与二里头、郑州商城的关系，以及如何传承保护偃师商城文化遗产。市民与专家近距离接触，感受历史文化的魅力。

作为“古都新生活全民读书节”系列活动之一，市图书馆还将继续开展各类讲座。(记者 李冰 通讯员 邵园亮 摄)