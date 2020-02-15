洛阳今天阴天有小雨或零星小雨 气温10℃到15℃

预计我市今天阴天有小雨或零星小雨，偏北风3级左右转偏东风2级到3级，气温10℃到15℃。

眼下，已到深秋。从10月26日中央气象台发布的季节分布示意图来看，秋和冬已经成为主流，留给夏天的地盘越来越小。目前，我省仍处于秋的地盘内，但冬季即将延伸至我省西北部。

昨日，在秋冬转换的进程中，冷空气刷足了存在感，瑟瑟秋风、丝丝秋雨，更添了寒意。市气象台根据最新的气象资料分析，受冷空气扩散及高空短波槽的共同影响，28日、30日我市有小雨，最高气温明显下降。预计我市今天阴天有小雨或零星小雨，偏北风3级左右转偏东风2级到3级，气温10℃到15℃；明天阴天转多云到晴天，偏东风2级到3级，气温9℃到18℃。

这股冷空气什么时候会离开呢？河南省气象台预计，今天冷空气影响仍在，但全省风力将逐渐减小至3级左右，今天仍以小雨或零星小雨为主，明天气温有所回升。不过，明媚温暖的秋日，今年怕是盼不来了。

因为还未南下的冷空气已经排好队，蓄势待发了。未来几天冷空气活跃，大风降温天气是标配。咱北方气温多是起起伏伏，降温一两天，回暖两三天。面对这种犹如坐过山车一般“上蹿下跳”的气温波动，晚报在此提醒您：关注气温变化，及时增减衣物！（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）