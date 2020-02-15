洛平：打造世界古都文化交流的洛阳平台

从二里头最新考古成果揭开“最早中国”的历史面纱，到世界旅游组织坦露助力洛阳打造国际人文交往中心的合作热情，再到郑汴洛发出构建世界级黄河文化旅游城市带的时代声响……就在最近，在洛阳举办的第三届世界古都论坛，再次把这座千年古都推到聚光灯下。

“古老的文明，崭新的故事。”

从二里头最新考古成果揭开“最早中国”的历史面纱，到世界旅游组织坦露助力洛阳打造国际人文交往中心的合作热情，再到郑汴洛发出构建世界级黄河文化旅游城市带的时代声响……就在最近，在洛阳举办的第三届世界古都论坛，再次把这座千年古都推到聚光灯下。

这是一次贯通古今的对话，这是一场跨越国度的交流。来自20多个国家和地区的专家学者通过“线上+线下”聚首洛阳，纵论古都的过去、现在与未来，畅谈文化的保护、传承与发展。正是在这样的智慧碰撞中，一个世界级古都文明交流的平台在河洛大地深深扎根，标注出洛阳国际人文交往的新高度。

文化因交流而多彩，文明因互动而繁荣。

市委书记李亚多次强调，要以自美其美的底气、美人之美的胸怀、与人共美的合作，加快构建文化传承创新体系，推动文化大发展大繁荣，打造全国重要的文化高地，彰显出一座千年古都的文化自信与担当。

洛阳作为中华民族和华夏文明的重要发祥地，文化优势是我们最深厚、最持久、最具核心竞争力的优势。今天，我们要在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先，要在传承弘扬黄河文化上树立标杆，要在加快建设国际文化旅游名城和打造国际人文交往中心上更进一步，就要把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，就不能徘徊于自己的小天地里自说自话，就必须拥有一个更加开放、更加包容、更加宽广的交流平台。

回首三年历程，世界古都论坛正在为洛阳创造这样一个平台——

2018年4月，牡丹花开的时节，首届世界古都论坛开幕。来自世界各地的文化遗产及博物馆领域的国际组织代表、专家学者，满怀对古都历史文化保护、传承的热切期待，在这里达成《世界古都论坛洛阳宣言》，发出东西方文明互动的“洛阳声音”，写下古都文化互鉴的“洛阳故事”。

2019年10月，第二届世界古都论坛在二里头夏都遗址博物馆开馆中登场。意大利、法国、埃及等22个国家的专家学者来了，西安、北京等著名古都的城市代表也来了，大家共聚一堂，为保护好、传承好、利用好古都文化遗产建言献策。

这个金秋，伴随着升格为部省共办，世界古都论坛站上了新的台阶。与会专家发表真知灼见，碰撞智慧火花，为世界更好读懂中国搭建人文交流平台，为世界古都沟通合作贡献力量，为构建人类命运共同体提供更多“古都智慧”。

世界上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的胸怀。正如习近平总书记强调的那样，走入不同文明，发现别人的优长，我们才能启发自己的思维。

自美其美，美人之美，与人共美。可以说，以世界古都论坛永久落户洛阳为标志，我们搭建了一座世界古都人文交流的桥梁，打开了一扇展示“古今辉映、诗和远方”洛阳形象的窗口，让洛阳成为更多人期待走进的“远方”，获得了自身走向世界的“深沉力量”。

“为什么是洛阳？”

如果细心观察，不难发现网络上也曾有人对世界古都论坛永久落户洛阳心存不解。事实上，从来没有碰巧的成功，所有的高光时刻都来自接续的打拼。洛阳是名重古今的沃土，至今仍是我国在世界上具有很高知名度的城市之一，但换个角度看，世界古都论坛的永久落地，并非只是因为洛阳的“古”，更是因为洛阳的“今”，不是因为我们超越了国度，更是因为我们超越了自我。

回望“十三五”来路，洛阳以保护传承弘扬黄河文化为主线，靠规划管控保护固态、用载体节会传承活态、促文旅融合发展业态，推动文化旅游实现“三个转变”，这座城市正在成为更多人心目中的“诗和远方”。

这是一条古今辉映之路。“东方博物馆之都”初具规模，近百博物馆“串珠成链”；二里头夏都遗址博物馆迎百万游客，成为新的旅游打卡地；应天门、九洲池等项目连点成片，隋唐洛阳城让人梦回大唐。随着一批批重点项目顺利实施，一处处文物遗址“站起来”成为文化地标，创造了文化遗址保护利用的“洛阳模式”，洛阳因文化自我觉醒而凝心聚力，把城市名片擦得更亮。

这是一条开放包容之路。从牡丹文化节“步上云端”，“云赏牡丹、花开满屏”惊艳世界，到洛阳出土文物在乌兹别克斯坦办展，演绎“梦回布哈拉”的古丝路辉煌，再到中国-中东欧国家文化遗产论坛在洛举办，使“一带一路”沿线国家人文交往更密切……在强化传统文化的现代表达和国际表达中，洛阳厚重的历史文化“活起来”，更好地帮助世界了解洛阳、让洛阳走向世界。

一言以蔽之，“自信，是实打实干出来的”。正如央视中秋晚会落户洛阳后，央视秋晚总撰稿杨启舫指出的那样，是厚重文化、现代发展等优势实力“圈粉”了央视，进而让洛阳从多个候选城市中脱颖而出。无疑，世界古都论坛的永久落户，同样是对洛阳保护传承弘扬历史文化的莫大肯定，也是对我们继续前进的巨大鞭策。

站在这样一个宽广的舞台上眺望未来，我们须在时间的轴线上把握住历史、现实与将来，在精神的维度中把握住时代精神、民族精神与核心价值，在世界的尺度上把握住文化的交锋、交流与交融，因为我们传递的不仅仅是“洛阳声音”“洛阳故事”，更是代表一个古老的民族讲述“中国声音”“华夏故事”。这，恰是千年古都洛阳与生俱来的使命与荣光。

一个“历史的洛阳”，需要我们去继往开来；一个“文化的洛阳”，需要我们去传承创新；一个“中国的洛阳”，需要我们去发扬光大！（洛平）