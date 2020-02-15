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“洛阳创新”助建全球首个超万亩无人化农场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-28 08:24

　　记者日前从中国一拖集团有限公司获悉，由该企业研发的两款无人驾驶拖拉机，近日在黑龙江建三江顺利完成首轮全周期农耕无人化作业任务，“洛阳创新”助建全球首个超万亩无人化农场。

　　于本月中旬开展的北大荒建三江-碧桂园无人化农场项目农机无人驾驶作业现场演示，是国内外先进智能农机装备针对大豆、玉米、水稻三大作物全流程无人化作业的首次集中展示。中国工程院院士、华南农业大学教授罗锡文对该项目给予高度评价：“这是目前国内外针对主粮作物的规模最大、参加试验示范的农机设备最多、作业环节项目最全、无人化技术最先进、农机田间作业无人化程度最高的一个无人化农场项目，也是迄今为止全球首个超万亩无人化农场试验示范项目。”

　　这也是中国一拖继今年6月顺利完成该项目首次农业场景无人化作业测试后，再次应邀参与现场演示。在上轮测试中，东方红大马力无人驾驶拖拉机与国内外知名农机产品同台竞技，并在旱田播种、水田打浆、平地作业等项目中表现突出，成为测试中唯一符合整体要求、实现全部规定农业场景无人化作业的产品。

　　“这回除了大马力拖拉机，我们还派出了新研发的重型拖拉机参与无人驾驶农机作业‘大考’。”一拖集团物资装备有限公司副总经理姜斌说。此次新“出战”的东方红-LF2204，运动控制精度达2.5厘米，依靠配备的毫米波雷达可同时探测200多个目标点的距离和速度，整体具备远程一键启动、自动路径规划及导航、自动换向、自动刹车、远程遥控随时干预等多项功能。

　　本轮“大练兵”主要针对秋季作业，让无人驾驶拖拉机、插秧机、收割机等设备分别在大豆、玉米、水稻田里进行农业生产全流程的无人化作业。最终，两台东方红拖拉机参与了路径规划、路径跟踪、自动掉头等全部相关项目，其千米直线跟踪误差只有几厘米，相较于人工驾驶质量大大提高，被专家评为首轮全周期农耕无人化作业表现最稳定的农机。

　　用新一代信息技术，重点突破智慧农业技术、智能农机技术，实现农业生产作业全天候、全过程、全空间的无人化，是未来农业的发展方向。作为我国农机装备龙头企业，中国一拖早在2016年就发布了国内首台真正意义上的无人驾驶拖拉机。近年，该企业结合土地规模化经营等场景需求，不断提升智慧农机相关技术。目前依托国内最完整的拖拉机研发、制造体系，中国一拖持续发力高端智能化产品，其自动驾驶拖拉机产品已实现大规模推广应用。（记者 陈曦 通讯员 陶建华）
[ 责任编辑：马佳佳]
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