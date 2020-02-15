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11月20日起，9座及9座以下私家车检验次数减少
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-28 08:20

　　近日，公安部推出12项公安交管“放管服”改革新举措，将于今年11月20日起实施，其中多项涉及车管、驾管和机动车检验相关的改革新举措跟市民日常生活密切相关。

　　昨日，市交警支队相关部门工作人员对这些改革新举措进行了解读。

　　9座及9座以下私家车以后上线检验次数减少

　　市交警支队机动车检测监管大队相关工作人员介绍，按照目前规定，6座及以下非营运小微型客车可享受6年以内免检的政策。改革后进一步扩大免检范围，将6年以内的7座至9座非营运小微型客车纳入免检范围。每两年需要定期检验时，相关的机动车所有人可在线申领机动车检验标志电子凭证，无须到检验机构进行安全技术检验。

　　对超过6年不满10年的非营运小微型客车，检验周期由每年检验1次放宽至每两年检验1次，即9座及以下非营运小微型客车10年内仅需在第6年、第8年上线检验。10年至15年的，每年检验一次；15年以上的，每半年检验一次。

　　需要注意的是，面包车、发生造成人员伤亡的交通事故或者非法改装被依法处罚的车辆不享受上述改革新举措，仍需按原规定周期检验。

　　在户籍地以外考摩托车驾驶证，无须再提交居住证明

　　市交警支队驾管所相关负责人说，目前，群众在户籍所在地以外的城市考摩托车驾驶证，需要提供身份证和居住证明，新举措实施后，相关材料被简化，群众凭身份证就可以在全国各地考摩托车驾驶证，无须再提供居住证明。

　　70周岁以上市民也将可申请考取小型汽车驾驶证

　　市交警支队驾管所相关负责人说，目前，申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证的年龄上限为70周岁，改革新举措将这一年龄上限取消，对申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证的年龄上限不作限制。

　　改革新举措实施后，会对70周岁以上人员考领驾驶证的人员增加记忆力、判断力、反应力等能力测试，相关人员还需每年进行一次身体检查，提交体检证明。

　　办理驾驶证时进行体检将更方便

　　市交警支队驾管所相关负责人说，目前，群众在办理驾驶证时，需要到各车驾管中队或县级以上、具备资质的医疗机构进行体检。改革新举措实施后，相关体检机构将逐步扩大到符合健康体检资质的二级以上医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、健康体检中心等医疗机构，方便群众就近体检。

　　方便残疾人家庭成员共用车辆

　　市交警支队驾管所相关负责人说，以往，只有持C5驾驶证(准驾车型为残疾人专用小型自动挡载客汽车)的人，才能驾驶残疾人专用小型自动挡载客汽车。为方便残疾人家庭成员及其他服务残疾人出行的人员共用车辆，更好地保障残疾人权益，改革新举措实施后，持有C2及以上驾驶证的人员，均可驾驶上肢残疾人专用小型自动挡载客汽车。

　　摩托车转籍将更方便

　　市交警支队车管所相关工作人员说，目前，小型非营运客车转籍已实现全国异地通办。例如一名市民想把名下一辆在外地的小型非营运客车转入我市、悬挂豫C号牌，可以在“交管12123”App上申请，等网上审核通过后，直接到我市车管部门办理迁入手续。

　　目前，摩托车转籍需要先在所在地车管部门办理迁出手续，再到迁入地车管部门办理迁入手续。改革新举措实施后，摩托车转籍将享受与小型非营运车辆同样的便利。

　　私家车登记持身份证全省通办将在部分省(区)试行

　　市交警支队车管所相关工作人员说，目前，机动车所有人可以在户籍地以外办理机动车登记，但同时需提交所在地居住证明。例如，一名郑州市民想在我市办理新车注册登记，需要先在我市取得居住证明。

　　改革新举措试行后，内蒙古、安徽、福建、江西、湖北、广东、广西、海南、贵州、云南、陕西、甘肃等12个省(区)户籍的群众，在省(区)内异地办理小微型非营运载客汽车新车注册登记的，申请人可以凭居民身份证直接申请，无须再提交居住证明。

　　需要注意的是，我省未在此项改革新举措的试行省(区)之列，但公安部表示，会根据试点实施情况有序推进扩大范围，不断拓展改革受益面。

　　机动车交强险在线审核

　　改革新举措提出，将试点开展机动车交强险信息在线核查，群众在试点地区办理机动车登记、核发检验合格标志时，车管所网上核查机动车交强险信息，申请人无须再提交纸质凭证，进一步减手续、减环节。

　　据了解，去年，我省已实现机动车登记业务免提交交强险和车船税纸质凭证业务功能，办理机动车登记、检验等相关业务无须再提交交强险和车船税纸质凭证。

　　此外，今年，我省还推行了机动车检验标志电子化，市民不用再申领、粘贴纸质的机动车检验标志，只需通过互联网交通安全综合服务平台或“交管12123”手机App申领机动车检验标志电子凭证即可。(记者 郭秩铭 通讯员 姜东)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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