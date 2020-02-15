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栾川县三川镇祖师庙村赵华国：“我的未来不是梦”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-28 08:24

　　“岗前培训马上结束，这两天我就可以正式参加工作了。”昨日早上，赵华国在电话里告诉记者，他即将完成为期一周的岗前培训，成为公司的实习员工，实习期间月薪6000元。

　　今年24岁的赵华国是栾川县三川镇祖师庙村人，目前在江苏常州。对他来说，这是一次难得的务工机会。

　　赵华国的父亲患有尘肺病，家里负担不小，这个家由此成了贫困户。“我的孩子还小，妻子脱不开身，家里就靠我了。”赵华国坦言，他虽有压力，但并没有失去信心。

　　2020年，对于很多人来说是很难的，对赵华国来说也不例外。他本打算过完春节就出去打工，但因为新冠肺炎疫情影响，他迟迟没有找到合适的机会。

　　时间快得像流水，赵华国的心也随着时间的流逝揪了起来，出不去，就意味着没有收入，他一筹莫展。

　　就在这时，村干部找到了赵华国，告诉他县人社局要举办免费电焊技能培训，还可以推荐工作，这让他一下兴奋起来。

　　“艺不压身，学点技术总归是好的。”赵华国说，得到消息后，他立即报名参加了培训班。他在这里了解到，如果能够努力取得职业技能鉴定证书，将来务工工资能超过1万元，“我之前在外打工，每月工资也就3000多元，月薪过万对我来说有很大诱惑力”。

　　有目标就有动力。赵华国暗暗下定决心，要拿到证书。为了学好技术，老师讲的每个要点，他都认真记在笔记本里，一有机会就反复实战练习。就这样，经过3个多月的培训，赵华国把职业技能鉴定证书拿到了手。没过多久，他就接到县人社局的电话通知，他被推荐到江苏省常州市的一家机械公司上班，实习期每月工资6000元，转正后能拿到万元以上。

　　接到电话的赵华国，心情如拨云见日一般。“学到了本事，工资将翻几倍，全家人都很开心。”他说。

　　“为了帮助像赵华国这样的贫困户，我们开展了免费线下职业技能和实用技术培训，从根本上提升他们的就业能力。”栾川县人社局局长代留超告诉记者，今年，栾川县已开办各类培训班138期，培训建档立卡贫困群众1600余人，像赵华国这样的优秀学员，还有不少。

　　前几日，赵华国乘坐栾川县人社局统一组织的大巴车前往江苏。车辆驰骋在高速公路上，窗外的秋色五彩斑斓。他说，自己从未发现身边有如此美丽的景色，心情也从未这般舒畅过。

　　公司很大，环境很美，赵华国很满意。在这里，他将接受岗前培训，随后再被分配至结构件车间工作。

　　对于赵华国来说，2020年是充满挑战的一年，也是充满希望的一年。“我相信，这将是我人生的一个转折点。”他说，过去他只是一名普通打工仔，如今已成为一名电焊技术工；过去他戴着贫困的帽子，如今月薪过万已不再是梦想。“我的未来不是梦，我家的日子肯定会越来越好。”赵华国笑着说，对于未来，他充满信心。（记者 李三旺 通讯员 李艳 罗代彬）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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