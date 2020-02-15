洛阳实施五大专项行动 促进高校毕业生就业

昨日一大早，在位于洛龙区展览路上的一家水果店门口，高军正和店员们一起将刚到店的水果卸下车。

昨日一大早，在位于洛龙区展览路上的一家水果店门口，高军正和店员们一起将刚到店的水果卸下车。

今年7月，刚刚大学毕业的高军申请20万元创业担保贷款，开了一家水果店。因为物美价廉、促销活动不断，附近小区的不少居民都成了这家水果店的回头客。

“不仅有免息贷款，还可以参加创业培训，这些政策对于我们高校毕业生来说真是及时雨。”高军说。

将创业担保贷款额度提高到每人50万元，申请10万元以下创业担保贷款的可免除反担保，高校毕业生在洛创办的企业，符合条件的给予一次性开业补贴和运营费补贴……今年以来，我市大力扶持高校毕业生自主创业，共为高校毕业生发放创业担保贷款1611万元。

就业是“六稳”“六保”之首，高校毕业生就业是“稳就业工作重中之重”。今年以来，我市高度重视高校毕业生就业工作，按照“把民生看得更重，把就业抓得更实”的要求，多措并举促进高校毕业生就业。

今年，我市高校毕业生人数创历史新高，而受疫情影响，高校毕业生面临比以往更严峻的就业形势。我市统筹实施五大专项行动，推动高校毕业生“招考一批”“入伍一批”“下基层一批”“创业一批”。

大力实施“拓宽就业渠道”专项行动。我市加大岗位开发力度，通过增加行政事业单位岗位开发数量、降低乡村医生准入门槛、通过政策调控鼓励企业吸纳等综合性手段，进一步扩大适合高校毕业生就业岗位规模。今年以来，全市共开发各类岗位17314个。我市还支持灵活就业，通过放宽经营场所管制、减免税费、补贴社会保险费等措施，帮扶高校毕业生通过临时性、非全日制、季节性、弹性工作等灵活多样的形式实现就业、自主创业。

大力实施“提升就业能力”专项行动。加大培训力度，我市将有培训需求的毕业学年及离校未就业高校毕业生全部纳入就业创业培训范围，按规定给予培训补贴、鉴定补贴和生活费补贴。截至目前，全市共组织高校毕业生就业创业培训3869人次。我市还进一步扩大就业见习规模，促进更多高校毕业生通过见习实现就业创业。截至目前，全市共认定高校毕业生见习单位256家，开发见习岗位5645个，提前两个月完成省定年度目标任务。

大力实施“优化就业服务”专项行动。为了更好地为高校毕业生开展就业创业指导服务，我市加强对离校未就业高校毕业生的实名登记工作，同时进一步优化就业服务，通过“互联网+就业”、大数据等新技术手段，实现岗位信息与求职信息“无缝对接”。

大力实施“就业兜底保障”专项行动。今年，我市扩大了毕业学年困难毕业生求职创业补贴发放范围，已审核发放了2020届、2021届困难毕业生求职创业补贴1411.8万元，惠及17所学校7059名毕业生；对通过市场难以实现就业的建档立卡贫困家庭和零就业家庭高校毕业生，建立帮扶台账，开发公益性岗位给予兜底安置，发现一个，帮扶一个，就业一个。

大力实施“加强权益保护”专项行动。我市开辟“绿色通道”，对涉及高校毕业生的劳动争议案件，简化办案方式，依法高效处理，切实保护高校毕业生就业合法权益。

市人社局相关负责人表示，下一步，我市将进一步做好岗位推送、就业见习、职业培训等就业创业服务，完善创业培训、创业担保贷款、创业孵化、创业辅导“四位一体”的创业扶持体系，鼓励中小微企业吸纳毕业生就业，支持毕业生以新就业形态、灵活多样的方式实现多元化就业，全力促进高校毕业生就业创业。（记者 李迎博 通讯员 李帆 张勇）