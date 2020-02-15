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普查对象可扫码自主填报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-28 08:24

　　第七次全国人口普查将采取电子化方式开展普查登记，与前几次普查相比，这次普查在传统入户登记的基础上，普查对象还可以选择自主填报的方式上报信息。如何进行自主填报？自主填报的信息上报到哪里了？记者对此进行了采访。

　　市统计局相关负责人表示，第七次全国人口普查的登记方式有两种：一是普查员入户询问，当场填报，实时上传；二是由普查对象使用智能手机自主填报。如果选择自主填报，请在普查员上门时向普查员说明，由普查员提供自主填报的专属二维码，使用手机微信扫码登录后就可以进行自主填报了。

　　自主填报内容主要分为住户信息和个人信息，普查对象可以根据问题进行填写或选择答案，在填报过程中需注意页面弹出的提示信息，以确保填报信息顺利提交。需要提醒的是，如果普查对象家中被抽中登记普查长表，或者家中有港澳台居民或外籍人员，仍将由普查员入户进行登记。

　　自主填报以户为单位，在自主填报时，每一户确定一个自主填报的申报人即可，由申报人将住户的全部人口和户籍信息在一部手机上录入、审核、上报。自主填报标准时点为2020年11月1日零时，在填写时需填写标准时点的人口信息。

　　该负责人提醒，自主填报将于11月5日结束，请选择自主填报者注意填报时间，不要错过。如果没有按时完成，普查员将入户登记普查表。在填报过程中请仔细核对填报信息，按时、如实申报信息，确保无误；如果提交后发现填报信息有误，可以在11月5日之前再度登录普查小程序进行修改。11月5日后，可以联系负责本区域的普查员进行修改。

　　该负责人表示，自主填报的数据在线实时上传至国务院第七次全国人口普查云服务器，并实行加密脱敏处理、最高级别安全防护，非常安全。选择自主填报方式后，普查员依然会为您提供服务，请广大居民在普查员上门摸底登记时保存好普查员联系方式，有需要时可联系普查员。（记者 戚帅华 通讯员 冯琳）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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