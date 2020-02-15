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2020年拟新认定洛阳市农业产业化市重点龙头企业名单公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-28 08:24

　　为促进全市农业产业化经营工作健康快速发展，根据《洛阳市农业产业化市重点龙头企业认定和管理办法》，2020年拟新认定22家洛阳市农业产业化市重点龙头企业，名单如下：

　　1.偃师(1家)

　　偃师市和阳牧业有限公司

　　2.孟津(1家)

　　孟津鸿基养殖有限公司

　　3.新安(2家)

　　洛阳树鑫农业科技有限公司

　　洛阳成璟农业开发有限公司

　　4.宜阳(3家)

　　洛阳大圣农林开发有限公司

　　洛阳富观农业发展有限公司

　　洛阳洛源农业开发有限公司

　　5.伊川(1家)

　　洛阳市丰杰农业开发有限公司

　　6.洛宁(4家)

　　洛阳龙门医药股份有限公司

　　河南吉祥农业开发有限公司

　　洛阳鑫宁牧业科技有限公司

　　洛宁大地生态农业发展有限公司

　　7.汝阳(4家)

　　汝阳县世权农业有限公司

　　汝阳县翼沃轩农业开发有限公司

　　汝阳县瑞晨农业开发有限公司

　　洛阳恒曦农业开发有限公司

　　8.嵩县(1家)

　　河南懿沃农业科技有限公司

　　9.栾川(2家)

　　洛阳蜂乐园食品有限公司

　　洛阳伊鸾农牧开发有限公司

　　10.洛龙区(2家)

　　洛阳绿香园生态农业科技有限公司

　　洛阳嘉鑫农业开发有限公司

　　11.伊滨区(1家)

　　河南半夏农业科技有限公司

　　欢迎社会各界人士提出批评意见。

　　监督电话：0379-63256550

　　联系人：唐剑魁

　　信箱：lyxccyk@126.com

　　市农业农村局
[ 责任编辑：赵彤彤]
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