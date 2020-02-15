速递变“慢递”？洛阳圆通近期为何频频被吐槽？

连日来，不少市民通过洛阳网《百姓呼声》频道反映，“我的圆通快递到洛阳后，一直滞留在分拣中心无人派送”“圆通快递物流状态不更新”……

连日来，不少市民通过洛阳网《百姓呼声》频道反映，“我的圆通快递到洛阳后，一直滞留在分拣中心无人派送”“圆通快递物流状态不更新”……

今日，记者走访圆通速递部分网点及洛阳市邮政管理局，了解此次圆通速递变“慢递”的相关情况。

记者梳理《百姓呼声》平台发现，本月18日起，就有市民陆续反映，他们通过圆通速递网购或邮寄，可快件到洛阳圆通公司分拣中心后一直无人派送，拨打相关电话也无人接听。有市民还因迟迟收不到快件，无奈向商家申请退货。

今日上午，记者在洛龙区的圆通速递多个网点看到，业务员正在正常派送。圆通速递一家门店经营者说，为了迎接双十一网购，洛阳圆通公司分拣中心新选一处仓库，并准备引进更高效的全自动快件分拣设备，但是，就在新设备要进场时，新仓库出现相关问题，公司只好紧急在原分拣中心更新设备，导致原有快件出现延误派送。

“前些天，洛阳圆通公司专门开会，通过聘请临时工、提高业务员福利等方式，提升快件分拣、派送效率。”该网点经营者说，根据公司最新通知，圆通速递洛阳分拣中心已于26日将积压的快件派送完毕。

随后，记者咨询洛阳市邮政管理局相关工作人员。工作人员说，十一假期后，洛阳圆通公司处理场所的操作设备在升级改造时发生问题，造成进入洛阳市的圆通快件在该公司处理场所滞留，部分快件无法按照正常时效派送。

“我们发现这种情况后，约谈了洛阳圆通公司负责人，还安排专人进驻洛阳圆通公司，督促协调该公司业务尽快恢复正常，目前，该公司分拣及派件业务已恢复正常。”工作人员说。

如果消费者仍未收到快件，或者快件因滞留产生质量问题，消费者该如何维权？洛阳圆通公司客服经理陈女士说，消费者可联系商家(寄件人)退货补发，商家(寄件人)的损失由他们快递公司来赔付。(洛报融媒记者 王博东 文/图)