预约走起！洛阳考古博物馆开放网络预约渠道

前不久，洛阳考古博物馆对外开放，您去逛过没？刚刚，该博物馆开放网络预约渠道，咱们一起约起来吧！

前不久，洛阳考古博物馆对外开放，您去逛过没？刚刚，该博物馆开放网络预约渠道，咱们一起约起来吧！ 前不久，洛阳考古博物馆对外开放，您去逛过没？刚刚，该博物馆开放网络预约渠道，咱们一起约起来吧！ ●网站预约： 第一步，打开洛阳市文物考古研究院官网，点击页面右端“预约购票”进入预约系统。 第二步，仔细阅读参观提示并选择预约选项。 第三步，填写相应信息后，点击下一步。 第四步，核对信息无误后点击“提交预约”。 ●微信公众号预约： 第一步，关注“考古洛阳”微信公众号。 第二步，进入公众号，点击右下角“门票预约”进入预约系统。 此后步骤与网站预约相同。 考古博物馆位于隋唐洛阳城遗址南城墙西端，入口距离隋唐城遗址植物园南门不远，您从植物园南门沿人行道向西走就能看到啦！(洛报融媒记者 智慧)(图片为截图)