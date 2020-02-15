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预约走起！洛阳考古博物馆开放网络预约渠道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-27 19:26

　　前不久，洛阳考古博物馆对外开放，您去逛过没？刚刚，该博物馆开放网络预约渠道，咱们一起约起来吧！

　　●网站预约：

　　第一步，打开洛阳市文物考古研究院官网，点击页面右端“预约购票”进入预约系统。

　　第二步，仔细阅读参观提示并选择预约选项。

　　第三步，填写相应信息后，点击下一步。

　　第四步，核对信息无误后点击“提交预约”。

　　●微信公众号预约：

　　第一步，关注“考古洛阳”微信公众号。

　　第二步，进入公众号，点击右下角“门票预约”进入预约系统。

　　此后步骤与网站预约相同。

　　考古博物馆位于隋唐洛阳城遗址南城墙西端，入口距离隋唐城遗址植物园南门不远，您从植物园南门沿人行道向西走就能看到啦！(洛报融媒记者 智慧)(图片为截图)
[ 责任编辑：崔利利]
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