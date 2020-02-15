洛阳57家单位确定为市级放心消费创建示范单位

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，经过摸底筛查、申报考核、评估认定、社会公示等环节，我市57家单位(含示范街区景区、明厨亮灶单位、维权服务站)确定为市级放心消费创建示范单位。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，经过摸底筛查、申报考核、评估认定、社会公示等环节，我市57家单位(含示范街区景区、明厨亮灶单位、维权服务站)确定为市级放心消费创建示范单位。

2019年以来，全市各级市场监管部门围绕百姓关注的消费热点，聚焦重点行业、重点领域、重点品种、重点街区(景区)，在全市范围内开展放心消费创建活动。此次创建活动中，市场监管部门通过前期对全市辖区内的消费维权企业按种类、行业规模、行业分布、行业数量及内部管理、服务质量、诚信情况、遵纪守法、消费者投诉情况进行全面摸底，以诚信经营、货真价实、服务优质、纠纷快处等为评选的基本要求，确定了县(市)区级放心消费创建示范单位813家、示范街区景区84个、明厨亮灶示范单位92家、维权服务示范站41家，并按照所占总数约5%的比例评定市级放心消费创建示范单位名单。各单位将在主要入口、经营场所、公共区域等醒目位置，公开展示放心消费创建示范单位统一标志标识，自觉接受消费者监督。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，“放心消费”是拉动消费助推经济发展的惠民举措，为营造放心消费环境，我市大力推行“一承诺五制度”。其中，“一承诺”即公开诚信经营承诺，“五制度”即建立社会评估评价、商品和服务质量追溯、采购责任追究、首问责任和赔偿先付等五项制度。同时，对各经营者实行动态跟踪管理，建立“红黑榜”公示制度。对诚信经营者在街道、市场显著位置的“红榜”中进行公示，发挥示范引导作用；对不诚信经营、侵害消费者权益的经营者进行处罚，列入“黑榜”。对于被列入“黑榜”的创建示范单位，均由认定授牌的创建办撤销其命名，营造“诚信光荣、失信可耻”的经商环境。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 彭丽玫)

洛阳市放心消费创建单位名单(市级)：