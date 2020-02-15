362万亩！洛阳麦播顺利结束，出苗良好

今日，记者从洛阳市农业农村局获悉，今年洛阳麦播顺利结束，已播小麦362万亩，超额完成360万亩播种计划，为明年夏粮丰收、保障粮食安全奠定良好基础。

今日，记者从洛阳市农业农村局获悉，今年洛阳麦播顺利结束，已播小麦362万亩，超额完成360万亩播种计划，为明年夏粮丰收、保障粮食安全奠定良好基础。 今日，记者从洛阳市农业农村局获悉，今年洛阳麦播顺利结束，已播小麦362万亩，超额完成360万亩播种计划，为明年夏粮丰收、保障粮食安全奠定良好基础。 今年洛阳麦播工作坚持高产与优质相结合、抗病与广适相结合、良种与良法相结合，科学实施秸秆还田，扩大机械深耕面积，因地制宜选择品种，麦播质量持续提高，基本实现一播全苗。目前，70%以上小麦已经出苗，已出苗小麦苗齐、苗全、苗匀，冬前麦田管理正陆续展开。 按照“四优四化”要求，洛阳持续推进农业供给侧结构性改革，大力发展优质强筋小麦，在宜阳县整县推进优质强筋小麦示范种植13.5万亩，带动全市发展优质专用小麦32万亩。针对优质专用小麦，洛阳将健全专种、专收、专储、专用的生产体系，着力实现“优粮优价”。 洛阳市农业技术推广服务中心负责人表示，将根据小麦出苗、长势情况和气象条件，指导服务群众做好麦田管理，及时防治病虫草害，做好应急减灾措施，确保小麦安全越冬，为来年丰产丰收打下坚实基础。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王勇 文/图)