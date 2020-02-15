“加强国际合作交流，共享农业发展机遇。”日前，为期3天的首届“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会在河南洛阳成功举办。

10月27日《农民日报》刊发题为《相约丝路花城 共享中国机遇——首届“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会成功举办》文章，本网全文转发如下：

“加强国际合作交流，共享农业发展机遇。”日前，为期3天的首届“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会在河南洛阳成功举办。此次博览会由河南省农业农村厅、洛阳市人民政府、中国亚洲经济发展协会联合举办，在农业对外交流、商贸合作、品牌推介等方面取得丰硕成果，对河南着力构筑“一带一路”农业合作领域新高地、加快推进农业企业“走出去”、全面提升农业对外开放水平具有里程碑意义。

浓浓“国际范”，悠悠乡土情

“这样的5G拖拉机太让我惊奇了，就像看到了农业发展的未来！”环境感知、自动避障、定量决策、智能耕作……在农博会的农机展区，中国首台使用5G+氢燃料、拥有众多功能的无人驾驶电动拖拉机让印度尼西亚驻华使馆公使狄诺赞叹不已。无人拖拉机、无人植保机、自动除草机器人、智能巡检机器人等一系列高颜值高科技农机产品完全颠覆了人们对农业机械粗陋笨重的传统印象，让前来参展的外国使节及客商大开眼界。

“黑科技”刷屏，“国际范儿”十足。本次农博会共吸引了“一带一路”沿线17个国家参会，莫桑比克、坦桑尼亚、佛得角3个国家的驻华大使，以及印度尼西亚、韩国、埃塞俄比亚、墨西哥、南非等14个国家的驻华公使、参赞或商务专员参展。“一带一路”国家展区、河南农业产业化重点龙头企业展区、洛阳市名优农产品展区、洛阳沟域经济发展成就展区和新型农业机械展区等5个展区共同形成了总面积超过1.2万平方米的展览展示大舞台。法国葡萄酒、越南咖啡、斯里兰卡红茶、乌克兰葵花籽油、白俄罗斯巧克力……来自国内外430多家企业的2000余种国内外农产品及上百种高科技农机产品齐齐亮相，共同打造了一场国际农业合作交流的“饕餮盛宴”。

“我们希望把农博会打造成‘一带一路’农业合作的典范，带动‘一带一路’国家农业的发展，也促进河南特色优质农产品外销和先进农业生产技术的传播。”河南省农业农村厅厅长申延平接受记者采访时说，“洛阳是全省农业的龙头，农产品品类多、品质好，我们既要参与国内循环，也要参与国际循环，要通过洛阳农业的对外开放，带动全省农业的开放式发展。”

在签约活动现场，洛阳市农业产业化龙头企业协会与匈牙利巴波娜特佳育种公司签订的洛阳市种禽市场拓展战略合作项目尤为引人注目。巴波娜特佳育种公司是世界排名前三的育种公司，产品畅销全球约50个国家，尤其在蛋鸡育种领域技术领先。

“匈牙利养殖技术先进，中国市场广阔，尤其河南是农业大省、养殖大省，双方各自有优势。”巴波娜特佳育种公司中国区代表黄为告诉记者，这次与洛阳的合作为企业打开中国市场迈出了重要一步，她非常看好合作前景。

此次农博会不仅仅是国际化大企业的秀场，也为每一个努力奋斗的农民提供展示的平台，带来崭新的希望。

在偃师金花葵茶展台，一个淳朴的中年农民正笑盈盈地跟一位来自非洲的外宾合影，两人手中都举着一罐黄澄澄的金花葵茶。

这个叫李红军的农民掩饰不住喜悦和自豪。3年前，李红军带着刚大学毕业的儿子开办个体农场种金花葵，一直凭口碑在偃师当地销售，这次能参加这么高规格的国际博览会令他兴奋不已。“你看，这效果可好哩，才展览两个小时，我就卖了2000多元啦！”他说。

既看重龙头企业的亿元大单，也珍视创业农民的2000元销售额，此次农博会充满包容的胸襟和温情的底色，更突显了河南农业在阔步走出去的同时不忘带领农民致富、努力振兴乡村的初心。

线上线下成果丰硕，高峰论坛谋划长远

“‘小小玉米糁，上合黄金汤’。我们的栾川玉米糁营养丰富，香味独特，曾在上合峰会上用作国宴食材……”在“栾川印象”展台，漂亮的女主播通过网络直播吸引了线上大批顾客浏览。

除了传统的现场展台和专题推介会，客商邀请“网红”直播带货成为此次农博会的新亮点。互联网技术赋能的“新业态”在展会上得到充分展示，线上线下双线深度融合办展成效显著。3天时间实现合作签约33个项目，涵盖特色产品销售、农文旅融合、农产品加工等多类别，合同总金额136.7亿元，其中网上签约22个项目，协议金额3.56亿元。

注重品牌宣传是本届农博会的又一鲜明特色。尤其是作为主场，洛阳当地的优质农产品大放异彩，“洛阳源耕”作为聚力打造的市级区域公用品牌在博览会上首次对外发布，“洛水山肴”“栾川印象”“嵩上好礼”“心安礼得”等县域公用品牌也集中亮相。博览会最终评选出“洛阳源耕”牌富硒小米、“东方红”无人驾驶拖拉机等15个“金奖产品”，“郏县红牛”牌雪花牛肉、“牡丹”系列遥控多旋翼植保无人机等25个“优质奖产品”。

“洛阳近年来主动融入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，以农业供给侧结构性改革为主线，大力实施乡村振兴战略，探索走出了一条以沟域经济带动农业高质量发展之路，全市‘三品一标’总数居全省第一。”洛阳市市长刘宛康介绍，洛阳自古就是东西方农业交流的重要通道，有基础、有优势在“一带一路”农业合作方面先行一步。

既立足当下，又谋划长远。博览会期间同期举行了“一带一路”国际合作暨黄河流域生态保护与农业高质量发展高峰论坛。坦桑尼亚驻华大使、佛得角驻华大使以及来自中国农业科学院、中国农业大学、北京农学院的20余位农业顶尖专家学者，聚焦“合作共享，绿色发展”，围绕国际粮食安全挑战及应对、构建农业发展新模式、推动高质量沟域经济发展、黄河流域生态保护的多元化补偿机制、赋予黄河农耕文明新内涵等问题作主题发言，为共建“一带一路”、助推洛阳乡村振兴建言献策。

合作前景广阔，共享发展机遇

“中国对埃塞俄比亚有很多技术援助，给我们农业生产带来很大帮助。我们国家有充足的水源，非常适合热带水果种植和畜牧业发展，但农业加工能力不足，产业链不完整，希望中国包装机械、深加工企业来投资……”为加强中国和“一带一路”国家的交流互信，本届农博会专门安排了国别推介环节，墨西哥、埃塞俄比亚、印度尼西亚、刚果(金)、赞比亚、吉尔吉斯斯坦等多国使节向中国企业推介本国农业投资发展机会。

今年恰逢中非合作论坛成立20周年，农业合作一直是中非合作的优先领域，在全球遭遇新冠肺炎疫情冲击的背景下，成功举办此次农博会对进一步加强中非农业合作有着非凡的意义。非洲多国驻华使节在接受记者采访时都表示，加强中非农业合作对消除贫困、促进可持续发展以及保障粮食安全将发挥重要作用，并热切表达了希望同中国进一步加强全方位农业合作的意愿。

坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦·凯鲁基说：“在本届农博会上我们参观了许多富含科技内涵的展品，也见到了许多比我的国家先进许多的机械化农业生产工具，这里的农业与产业的结合发展欣欣向荣。我期待中国能够进一步拓展与非洲国家的合作，特别是我的国家，坦桑尼亚。”

“中国有先进的技术，但最重要和宝贵的是，中国有与其他国家，尤其是非洲国家，包括我的国家——佛得角分享技术和经验的意愿。”佛得角驻华大使塔尼亚·罗穆阿尔多表示，“我们希望在提高水资源利用率方面与中国有更深入的合作。”

“关于‘一带一路’倡议，我要向习近平主席阁下的远见卓识致敬。”刚果(金)驻华大使馆一等秘书克里斯汀在国别推介会上公开表达了对“一带一路”倡议的赞赏，“我们见证了中国在农业产业方面取得的巨大成就，我相信中国在这一领域有许多经验可以与世界分享。”

非洲国家土壤肥沃，自然资源禀赋优越，中国则有先进的农业生产技术和综合生产能力，双方合作潜力巨大。刘宛康表示：“我们会借助此次博览会的宝贵机遇，与各参展国家深化沟通交流，共寻合作商机，实现互利共赢，合力推动‘一带一路’沿线国家农业合作取得新突破。”(农民日报记者 彭瑶 陈显萍)