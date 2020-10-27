今日上午，银隆新能源纯电动市政环卫车交车仪式”在高新区银隆洛阳园区举行。

今日上午，银隆新能源纯电动市政环卫车交车仪式”在高新区银隆洛阳园区举行。仪式现场，随着象征车辆的钥匙移交，23台企业自主研发的18吨纯电动路面洗扫车、18吨纯电动多功能抑尘车、4吨纯电动洗扫车等银隆纯电动市政环卫车缓缓驶出产业园，奔赴岗位，成为城市环境卫生新一代“守护者”。为打赢蓝天保卫战，洛阳市政府提出，要加大市政、环卫、绿化领域新能源汽车推广应用力度，将具备条件的市政、环卫、绿化车辆全部更换为新能源汽车。银隆纯电动市政环卫车的成功交付，将助推我市建设生态环境优美的现代化新城区，为洛阳构建绿色交通体系再添助力。（洛报融媒记者 潘郁 摄）