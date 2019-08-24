2020年下半年教师资格考试本周六开考　洛阳34935人报名

今日，洛报融媒记者从洛阳市2020年下半年教师资格考试考务培训会上获悉，2020年下半年河南省教师资格考试将于10月31日举行。

今日，洛报融媒记者从洛阳市2020年下半年教师资格考试考务培训会上获悉，2020年下半年河南省教师资格考试将于10月31日举行。 今日，洛报融媒记者从洛阳市2020年下半年教师资格考试考务培训会上获悉，2020年下半年河南省教师资格考试将于10月31日举行。 报考人数及考场 洛阳市共有34935人报名参加本次教师资格笔试考试，其中申报中小学教师资格考试34344人，申报高校教师资格考试591人。全市共设市直考区、伊川县考区和宜阳县考区，共计28个考点1005个考场。 考试安排 考点安排 一、幼儿园类别 宜阳县城关镇一中(宜阳县城关镇文明东路) 宜阳县第二实验高级中学(宜阳县城关镇红旗西路) 二、小学类别 伊川县实验高中(伊川县鹤鸣西路1号) 伊川县第一高中(伊川县八一路235号) 伊川县滨河高中(伊川县龙腾路与豫港大道交叉口北200米) 伊川县西场学校(伊川县文化南路27号) 宜阳县第一高级中学(宜阳县北城区李贺大道) 宜阳县第二高级中学(宜阳县兴宜大道与骏马大道交叉口) 宜阳县第一实验高级中学(宜阳县城关镇文明中路) 三、初中类别 洛阳市第三中学中州校区(西工区中州中路211号) 洛阳市第一中学(瀍河区夹马营路1号) 洛阳市第八中学(洛龙区龙门大道561号) 洛阳市第二实验中学(洛龙区宜人路18号) 洛阳市第十四中学(洛龙区龙门大道832号) 河科大附中(南校)(高新区华夏路2号) 洛阳市第二中学联盟校区(涧西区联盟路18号) 洛阳市回民中学(瀍河区熙春西路3号) 四、高中类别 洛阳理工学院附中(涧西区九都西路6号) 洛阳市第二中学景华校区(涧西区长春路10号) 洛阳市外国语学校(西)(西工区九都路76号) 洛阳市第十九中学(西工区唐宫西路46号) 洛阳市第三中学东城校区(老城区育才街1号) 洛阳市第一职业高中(涧西区广文路103号) 洛阳市第九中学(涧西区郑州路44号) 洛阳市第二十六中学(西工区解放路23号) 洛阳市东升二中北院(涧西区中州路116号) 洛阳市第五十九中学(涧西区郑州路36号) 五、高校类别 洛阳市第六中学(老城区中州东路356号) 注意事项 考生必须持本人有效期内的居民身份证、准考证方可入场考试。港澳台居民参加考试的有效证件为港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、五年有效期台湾居民来往大陆通行证。考生考试文具由洛阳市招生考试中心统一配发。考生进场不准携带任何文具，开考15分钟后，迟到考生不能进场。 为严肃考风考纪，本次考试期间设值班和举报电话：63216610。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 侯玉平 文/图）