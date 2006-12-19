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有“颜值”有“内涵　宜阳这个村庄不简单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-27 13:04

　　每天在村里散步，甘棠村的村民张武站会把头扬得高高。他看到路边拍照的游客，热情打招呼：“往村里走，那儿还有展览馆。”今年，甘棠村蝶变绽新颜，吸引不少游客前来，这让76岁的张武站倍感自豪……

　　近日，洛报融媒记者来到洛阳市宜阳县香鹿山镇甘棠村，顿觉眼前一亮。村里的柏油路宽阔平整，房屋错落有致。道路两侧，一汪清水沿着水渠缓缓流淌，小桥、绿植、假山点缀其中，村庄显得宁静优雅，犹如城市公园的一角。

　　甘棠村不仅“颜值高”还有“内涵”。相传，西周时召伯来到现在的甘棠村，在一棵甘棠树下处理民间事务，并谢绝百姓端来的茶饭。百姓为感谢他的奉献，把甘棠树所在的村子命名为甘棠村。现在，这里是洛阳市廉政教育基地和河南省廉政教育基地。

　　张武站是土生土长的甘棠村人，现在，他吃完饭就喜欢在村里闲逛，见到洛报融媒记者，他笑道：“走，我带你看看乡村的新变化。”

　　走在柏油路上，张武站用力踩了踩路面，说：“村里最大的变化是路！”原来，村里的水泥路坑洼不平，下过雨，路上到处是泥水坑。路边还有村民私自建的车子棚，路又窄又破。

　　今年，香鹿山镇以召伯文化为抓手，筹资把甘棠村打造成市级美丽乡村示范村。一期工程就是提升改造农村人居环境,主要包括厕所改造、污水治理、垃圾分类、墙体美化、村庄绿化、街景小品等村容村貌建设。

　　“从村里召开拆除违章建筑的动员会，到6月下旬修好路，只用了3个多月。”说起建设速度，张武站很兴奋，“一眨眼，村里就有崭新的大路，不仅有行车道、人行道，路两侧还建有水渠、小桥等街景，每次回家我都感觉走进景区里。”除了修路，甘棠村还进行了污水管网改造，水冲厕所代替了旱厕。以后到了夏天，甘棠村不再臭味弥漫，而是弥漫青草芳香。

　　如今，行走在甘棠村，处处能感受到召伯文化的印记。路两侧房子的外墙上，描绘着讲述召伯廉政为民的故事画。在村子东侧，有一座文化广场，这里矗立着一块刻有“召伯听政处”的清朝石碑，文化意味十足。近年，广场上新建了召伯文化墙和塑像，对面建设了廉政教育展厅。

　　“我们村有3个文体广场，总面积有1200平方米。”张武站介绍，近年，村子对这些广场进行提升改造。位于甘棠村中心的文体广场变化很大，不仅平整了地面，还修建了宽阔的舞台。25日，翻修后的文体广场举办了宜阳县第八届召伯文化节，动感的LED屏幕、环绕式音响，带给观众全新的视听感受，邻村的村民也来此拍照留念。

　　说起村子的新变化，张武站夸个不停。“村容村貌变好了，村民的素质也提高了。现在，村里的环卫工人很多，从早到晚沿街清扫，不放过一片纸屑。”张武站对村子的未来充满期待，甘棠村将继续挖掘召伯文化，建设甘棠驿、召伯祠、廉政培训基地等，发展乡村文化旅游，推动乡村全面振兴。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 王楠）
[ 责任编辑：马佳佳]
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