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洛阳市绿色能源资源发展服务中心挂牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-27 13:04

　　今日，洛阳市绿色能源资源发展服务中心挂牌成立。

　　洛阳市绿色能源资源发展服务中心是全省第一家专门开展绿色能源资源工作的政府机构，为洛阳市政府直属公益一类事业单位，是洛阳市机构改革的一项重大成果，旨在推动该市更好贯彻落实绿色发展理念，促进绿色能源资源行业持续健康发展，打造全省绿色能源资源行业标杆，为加快洛阳副中心城市建设提供绿色能源资源支撑、创造良好的生态环境。

　　新组建的洛阳市绿色能源资源发展服务中心，整合了洛阳市黄金局、洛阳市矿业发展中心相关职能，内设综合科、技术服务科、勘查服务科、资源储备服务科、能源开发服务科、资源开发服务科等6个科室和机关党组织。

　　其主要职责为：

　　1、贯彻执行国家、省、市有关绿色能源资源产业的法律、法规、规章和政策。

　　2、承担全市绿色能源资源产业调查研究，分析产业发展趋势和动态，编制中长期发展规划及年度计划任务；提出绿色能源资源发展的建议；服务全市绿色能源资源产业布局，做好规划、立项、设计、技术引进和管理方面的协调工作。

　　3、配合开展全市绿色能源资源产业新工艺、新设备、新技术、新材料的开发利用和技术创新；优化产业结构和产品结构，推进绿色能源资源的综合利用；促进绿色能源资源企业生产合作与交流；参与审核、申报重大基本建设和技术改造项目，提出立项建议。

　　4、掌握分析绿色能源产业发展动态，汇集发布产业经济技术和市场信息，提供信息技术和咨询服务。

　　5、负责全市财政(地勘基金)投资项目的可行性研究；组织实施矿产资源出让的前期事务性工作；建立我市矿产资源储备机制；财政(地勘基金)投资项目成果管理和资产处置。

　　6、负责全市绿色能源资源技术进步和培训工作，制定产业人才发展规划，组织协调重大技术攻关和专业技术人才培养工作。

　　7、服务资源绿色勘查，推广绿色勘查技术；服务地勘单位、矿山企业地质勘查开发等技术成果评审；促进我市城市地质、农业地质、地热资源等的勘查。

　　8、服务国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；服务指导全市矿产资源保护与开发利用工作。

　　9、完成市委市政府交办的其他工作。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 王绪宝 豆英杰 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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