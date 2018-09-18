2020年国家统一法律职业资格考试31日举行 这些事项很重要

2020年国家统一法律职业资格客观题考试将于10月31日举行。

2020年国家统一法律职业资格客观题考试将于10月31日举行。

今年，洛阳考区有3401人报名参考，共设2个考点，分别为：洛阳职业技术学院会计学院考点(原市财会学校)，位于洛阳市西工区九都路9号院，市内有多条公交线路经过；洛阳职业技术学院信息技术与城建学院考点，位于洛阳市伊滨区科技大道6号，因距离主城区较远，考生需提前做好出行规划，以免因迟到错过考试。

据悉，今年国家统一法律职业资格客观题考试继续分两批次举行，应试人员参加其中的一个批次考试即可。具体为：第1批次10月31日，第2批次11月1日。两批次考试时间均为上午9：00-12：00，下午14：30-17：30，比往年推迟30分钟开考，每场时长180分钟。

客观题考试准考证网上打印截止时间为10月30日，请广大考生及时打印准考证。根据疫情防控要求，应试人员于考前14天进行自我健康状况监测，并登陆司法部报名网站进行健康打卡。出现发热、咳嗽等呼吸道症状的，要及时向洛阳考区法考办公室报告(0379-63334167)，并进行核酸检测。考前14天内有国内疫情中风险地区或健康码为黄码的考生，需要在考前7天内做核酸检测，阴性的方可参加考试。考前14天内有国内疫情高风险地区或国(境)外旅居史、与新冠肺炎确诊或疑似病例或无症状感染者有密切接触史、健康码为红码以及有异常发热、咳嗽等急性呼吸道感染有关症状之一的考生，不能参加考试。

考生前往考点应做好个人防护，佩戴一次性医用口罩或医用外科口罩，经体温检测通道(体温低于37.3℃)，凭本人准考证和身份证，经工作人员核验通信大数据行程卡(绿色)，方可进入考点。

洛阳考区提醒广大考生，考前尽量不到外省出差、旅游；不出入人群拥挤、通风不良场所；不接触发热、有咳嗽等呼吸道症状病例，及时打印准考证，提前熟悉考场位置及周边环境，选择合适的交通工具前往。考试继续实行净考政策，考场统一配备草稿纸和演算笔，除身份证和准考证外，其他物品不得带入考场。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 尚剑玲）