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洛阳启动部分退役士兵社会保险补缴工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-27 08:52

　　记者昨日从市退役军人事务局获悉，自即日起，我市根据上级相关要求，为部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵补缴社会保险。

　　此次工作适用对象为2019年1月21日《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》施行前，以政府安排工作方式退出现役、存在基本养老和基本医疗保险未参保和断缴问题的退役士兵。退役士兵入伍时未参保的，其入伍时间视为首次参保时间。

　　市退役军人事务局有关负责人介绍，补缴社会保险后，退役军人退休金将会增多。此项工作截止受理时间为今年11月30日，逾期不提交申请、不按规定办理补缴的，视为放弃补缴权益，不再受理。希望广大市民相互转告，让符合条件的退役军人迅速向原办理安置手续相应层级的退役军人事务部门提交申请、办理补缴，以便享受到这项优惠政策。(记者 申利超 通讯员 汪令虎)

　　符合条件的退役士兵办理社会保险补缴时，需提交以下材料：

　　1. 入伍批准书或应征公民入伍政审表等入伍证明材料主件(加盖档案保管单位印章的复印件)；

　　2. 退出现役登记表(加盖档案保管单位印章的复印件)；

　　3. 身份证(原件及复印件)；

　　4. 相关缴费记录，如在多个地区参保的，须提供多地缴费证明或个人账户查询单等缴费记录凭证。

　　档案由退役军人事务部门负责管理的不需要提供第1、2项材料。

　　咨询电话如下：

　　洛阳市：0379-63362056

　　偃师市：0379-67712158

　　孟津县：0379-67819181

　　新安县：0379-67289592

　　伊川县：0379-68333088

　　宜阳县：0379-60212982

　　洛宁县：0379-66232508

　　汝阳县：0379-68211098

　　栾川县：0379-60325297

　　嵩县：0379-66310168

　　涧西区：0379-65188674

　　西工区：0379-63939639

　　老城区：0379-63957718

　　瀍河区：0379-63968778

　　洛龙区：0379-81810087

　　吉利区：0679-66961986

　　高新区：0379-64321836

　　伊滨区：0379-80861257
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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