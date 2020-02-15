洛阳启动部分退役士兵社会保险补缴工作

记者昨日从市退役军人事务局获悉，自即日起，我市根据上级相关要求，为部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵补缴社会保险。

记者昨日从市退役军人事务局获悉，自即日起，我市根据上级相关要求，为部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵补缴社会保险。

此次工作适用对象为2019年1月21日《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》施行前，以政府安排工作方式退出现役、存在基本养老和基本医疗保险未参保和断缴问题的退役士兵。退役士兵入伍时未参保的，其入伍时间视为首次参保时间。

市退役军人事务局有关负责人介绍，补缴社会保险后，退役军人退休金将会增多。此项工作截止受理时间为今年11月30日，逾期不提交申请、不按规定办理补缴的，视为放弃补缴权益，不再受理。希望广大市民相互转告，让符合条件的退役军人迅速向原办理安置手续相应层级的退役军人事务部门提交申请、办理补缴，以便享受到这项优惠政策。(记者 申利超 通讯员 汪令虎)

符合条件的退役士兵办理社会保险补缴时，需提交以下材料：

1. 入伍批准书或应征公民入伍政审表等入伍证明材料主件(加盖档案保管单位印章的复印件)；

2. 退出现役登记表(加盖档案保管单位印章的复印件)；

3. 身份证(原件及复印件)；

4. 相关缴费记录，如在多个地区参保的，须提供多地缴费证明或个人账户查询单等缴费记录凭证。

档案由退役军人事务部门负责管理的不需要提供第1、2项材料。

咨询电话如下：

洛阳市：0379-63362056

偃师市：0379-67712158

孟津县：0379-67819181

新安县：0379-67289592

伊川县：0379-68333088

宜阳县：0379-60212982

洛宁县：0379-66232508

汝阳县：0379-68211098

栾川县：0379-60325297

嵩县：0379-66310168

涧西区：0379-65188674

西工区：0379-63939639

老城区：0379-63957718

瀍河区：0379-63968778

洛龙区：0379-81810087

吉利区：0679-66961986

高新区：0379-64321836

伊滨区：0379-80861257