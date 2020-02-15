70年后再相见，两名抗美援朝老兵紧紧拥抱

23日上午，在涧西区牡丹广场东侧一处空地上，88岁的韩育生和89岁的许银生一见面，便紧紧拥抱在一起。他们曾经在一个村子长大，70年前一起参加中国人民志愿军，后来天各一方失去联系。70年后，在志愿者的帮助下，他们得以再次相见。

再次相见，分外激动。左为许银生，右为韩育生

23日上午，在涧西区牡丹广场东侧一处空地上，88岁的韩育生和89岁的许银生一见面，便紧紧拥抱在一起。他们曾经在一个村子长大，70年前一起参加中国人民志愿军，后来天各一方失去联系。70年后，在志愿者的帮助下，他们得以再次相见。

韩育生和许银生都是涧西区七里河村人，两个人年岁相当，从小就是好朋友。1950年，他们一同参加了中国人民志愿军，韩育生被推荐到军事干部学校学习，后来被编入第四野战军兼中南军区暂编3团3营，主要负责往前线送新兵；许银生入伍后成为64军192师576团的一名通信战士，参加过抗美援朝第五次战役，这是一场在“三八线”附近地区进行的大规模反击战。

“我们当时一个团一个团往前线送新兵，一次都是几千人。”韩育生说。“战争很残酷，当年我们村子出去了12个人，很多都牺牲了，到现在还在的也就我们两个人了。”许银生说。

后来韩育生随部队入朝作战，但两人未再见过面。1954年韩育生转业回到河南，后来去兰州工作直至退休。许银生在1953年回到洛阳，后来去工厂当了工人，现已退休。

韩育生说，他退休以后，因为身体原因28年都未出过兰州，但他一直都有个心愿，那就是找到当年和他一起当兵的许银生。为了帮父亲完成这个心愿，韩育生的儿子通过网络，联系到了洛阳热心为抗美援朝老兵提供志愿服务的孙铁庆。

孙铁庆说，今年7月他知道这件事后，就开始在洛阳的志愿军老兵群体中寻找，一个多月后，他打听到了许银生老人的地址。

“老伙计，这也许是我们今生见的最后一面了。”韩育生紧紧拉着许银生的手，声音哽咽，双手微微颤抖。70年未见，两人要说的话太多，但一时又不知从何说起。提起70年前抗美援朝出国作战，两位老人都表示无怨无悔。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 文/图）