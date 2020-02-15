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毛毅敏：两张证书见证医者仁心（一线抗疫群英谱）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-27 08:47

　　河南科技大学第一附属医院呼吸与危重症中心主任毛毅敏办公室的书柜里，珍藏着两张证书：一张是因抗击非典2004年荣获的全国卫生系统先进工作者证书，另外一张是前不久荣获的全国抗击新冠肺炎疫情先进个人证书。

　　两张证书颁发时间间隔16年，共同见证了毛毅敏白衣执甲、救死扶伤的医者仁心。

　　自新冠肺炎疫情发生后，作为呼吸与危重症医学专家，毛毅敏组织全院相关专家进行学科会诊，确诊我市首例新冠肺炎病例，使患者及时得到隔离、重症监护等规范化治疗。

　　作为我省新冠肺炎救治专家组副组长、我市新冠肺炎救治专家组组长，毛毅敏临危受命，承担起组织协调、制订方案、培训人员、医疗救治的重任，带领第四医疗救治专家组在洛阳、三门峡市开展新冠肺炎医疗救治工作。“我曾参加过非典救治，从业多年，对呼吸道传染病有着较充足的认识，这种时刻必须挺身而出。”毛毅敏说。

　　抗击新冠肺炎疫情的日日夜夜，毛毅敏一直坚守在最前线，保证随叫随到。繁忙的组织、协调工作，无休无止的加班，他没喊过累；频繁的院内外会诊，无数次冒着生命危险进入隔离病房，他没说过后悔。“患者的生命安全和身体健康永远是第一位的，这是医护人员的职责和使命。”毛毅敏说。

　　自9月8日在北京参加全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会后，毛毅敏感觉身上的担子更重了。从北京回来后，他便全身心地投入科研、培训和教学工作中。

　　“秋冬季节常态化疫情防控任务艰巨，我会持续关注国内外新冠肺炎疫情发展情况，深入了解诊断和治疗的新进展，为建设健康洛阳、奋力夺取抗疫斗争全面胜利贡献自己的力量！”毛毅敏语气坚定。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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