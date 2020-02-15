张德凯：初心不改 勇当先锋（一线抗疫群英谱）

“崇尚荣誉，珍惜荣誉！光荣时刻，心存感激！”这是市城市管理局城市管理综合执法监察支队科员张德凯最新的一条朋友圈消息。

“崇尚荣誉，珍惜荣誉！光荣时刻，心存感激！”这是市城市管理局城市管理综合执法监察支队科员张德凯最新的一条朋友圈消息。

“21日参加河南省抗击新冠肺炎疫情表彰大会后，当天下午发了这条朋友圈消息，表达自己内心的激动和感激之情。”张德凯说。

张德凯2000年入伍，参加过2008年汶川抗震救灾，2013年从部队转业至市城市监察管理局(现市城市管理局)。今年春节期间，新冠肺炎疫情防控形势严峻，市委、市政府科学研判，要求迅速建成洛阳市医疗应急救治中心。由于在部队有多年土木工程建设经验，张德凯被临时抽调到指挥部工作，负责项目相关协调工作。

疫情当前，张德凯没有丝毫犹豫，在单位加班的他直接赶赴项目现场。新建项目场地就在洛阳市传染病医院院内，他不畏艰险，全身心投入到项目建设中。

项目建设千头万绪，建筑材料、水电气、防疫等项目协调工作更是纷繁复杂，张德凯的手机24小时待机，他常常忙到半夜才在办公室里打个盹儿休息一下。不管多晚，只要手机铃声响起，来电涉及项目建设的指挥、调度、协调，他都会第一时间发布通知或赶赴现场。

项目建设进入后期，面临着医疗设备安装人员不足的棘手问题。当时，疫情防控形势严峻，全国都急需医疗设备安装工人，张德凯主动对接，最终联系到新乡的安装队伍。面对张德凯的电话邀约，对方提出必须支付定金。张德凯当即自掏腰包给对方转去5000元定金，安装队伍被他的诚意打动，最终答应先来我市安装，保障了项目按时完工。

繁忙的工作，让张德凯根本没时间照顾家里。“我媳妇春节期间突发胆囊炎，病没有痊愈，还要照顾两个孩子，但疫情当前，我必须坚守在工地上……”谈及这件事，张德凯心存愧疚。

“我只是做了自己应该做的事，现在组织给了我这么大荣誉，心里很感恩。”张德凯说，他曾经是一名军人，转业到地方工作，岗位虽然变了，但为人民服务的初心永不改。(记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟)