洛阳市处非办提醒市民：当心虚拟货币投资陷阱

近年，以虚拟货币名义进行非法集资的活动增多，个别不法分子以虚构的高额利润为诱饵，从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应提高警惕，以免上当受骗。

近年，以虚拟货币名义进行非法集资的活动增多，个别不法分子以虚构的高额利润为诱饵，从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应提高警惕，以免上当受骗。

案例

郝某等人在深圳市经营某影视传媒公司。2017年11月，该公司建立网络平台，在未经金融监管机构批准的情况下，大力推广虚拟货币投资项目。该公司通过召开推介会、招商会等形式，对公众宣传其推出的“某某币”可单边上扬，只涨不跌，具有极大的升值空间，日收益率最高可达3%，吸引公众投资。

截至2018年3月，郝某等人以拉人头、分级提成的方式，以高额回报为诱饵不断吸引投资者，大量吸收资金，截至案发，共造成投资人损失2200余万元。广东省高级人民法院以非法吸收公众存款罪判处郝某有期徒刑7年，并处罚金30万元。

解析

法院审理认为，郝某未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，主观方面表现为直接故意，构成非法吸收公众存款罪。

市处非办工作人员表示，此类非法集资活动以虚拟货币投资为噱头，实质是借新还旧的庞氏骗局，资金运转难以长期维系，其主要具有3个特点：一是网络化明显。此类非法集资主要依托互联网进行交易，利用网上支付工具收支资金，波及范围广，扩散速度快。二是诱惑性、隐蔽性较强。此类非法集资利用热点概念进行炒作，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强欺骗性。三是传销式的发展模式。由于是非法集资，其往往会通过各种方式鼓励入局的投资者发展下线，承诺下线越多给予的奖励越丰厚。

提醒

市处非办提醒市民，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等。市民对此类投资活动应增强防范意识，不要盲目相信天花乱坠的承诺，不要因追求高收益而盲目投资，应树立正确的货币观念和投资理念，避免落入非法集资陷阱。（记者 戚帅华）