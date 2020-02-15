洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市处非办提醒市民：当心虚拟货币投资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-27 08:47

　　近年，以虚拟货币名义进行非法集资的活动增多，个别不法分子以虚构的高额利润为诱饵，从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应提高警惕，以免上当受骗。

　　案例

　　郝某等人在深圳市经营某影视传媒公司。2017年11月，该公司建立网络平台，在未经金融监管机构批准的情况下，大力推广虚拟货币投资项目。该公司通过召开推介会、招商会等形式，对公众宣传其推出的“某某币”可单边上扬，只涨不跌，具有极大的升值空间，日收益率最高可达3%，吸引公众投资。

　　截至2018年3月，郝某等人以拉人头、分级提成的方式，以高额回报为诱饵不断吸引投资者，大量吸收资金，截至案发，共造成投资人损失2200余万元。广东省高级人民法院以非法吸收公众存款罪判处郝某有期徒刑7年，并处罚金30万元。

　　解析

　　法院审理认为，郝某未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，主观方面表现为直接故意，构成非法吸收公众存款罪。

　　市处非办工作人员表示，此类非法集资活动以虚拟货币投资为噱头，实质是借新还旧的庞氏骗局，资金运转难以长期维系，其主要具有3个特点：一是网络化明显。此类非法集资主要依托互联网进行交易，利用网上支付工具收支资金，波及范围广，扩散速度快。二是诱惑性、隐蔽性较强。此类非法集资利用热点概念进行炒作，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强欺骗性。三是传销式的发展模式。由于是非法集资，其往往会通过各种方式鼓励入局的投资者发展下线，承诺下线越多给予的奖励越丰厚。

　　提醒

　　市处非办提醒市民，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等。市民对此类投资活动应增强防范意识，不要盲目相信天花乱坠的承诺，不要因追求高收益而盲目投资，应树立正确的货币观念和投资理念，避免落入非法集资陷阱。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳建成“乐养居”61个 快看看在不在...
  • 洛阳春都路部分路段围挡施工 18路、1...
  • 洛阳至西双版纳航线开通
  • 洛阳市疾控中心发布安全提醒：近期尽...
  • 宜阳县盐镇乡贾院村：柿子红了 村民富了
  • 洛宁：漫山红遍景如画 生态效益惠民生
  • 快手播放量超30亿次！“网红洛阳”脱...
  • 2020河南民营企业100强榜单公布 洛阳9...
  • 洛阳宫灯、河洛大鼓亮相国家级非遗博览会
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月23日
  • · 建议：网剧《风起洛阳》能“上星”播出
    • 精彩图片
    好消息！洛阳机场又添...
    三大石窟联展引热潮 参...
    老城区鼓楼社区：“乐...
    洛宁：漫山红遍景如画 ...
    精彩热帖

    秋色怡人

    隋唐秋色

    十月约秋 共入画

    洛神岛随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605