洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

聚焦群众反映强烈的工地围挡、保通路等问题 洛阳启动专项整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-27 08:54

　　25日，记者从市住建局获悉，按照市委部署要求，我市全面启动冬季扬尘污染防治专项整治，以“下足绣花功夫，扮靓中心城区，全面管控扬尘”为主题，聚焦群众反映强烈的工地围挡、保通路、渣土运输车、土工布覆盖等方面问题，为打赢冬季污染防治攻坚战提供有力保障。

　　聚焦还路还绿于民

　　开展施工围挡专项提升整治

　　我市城市管理、住建等部门将按照“集中拆除一批、提升一批”的要求，对沿主次干道施工装修工地围挡、问题楼盘围挡、闲置土地围挡、临时保通路围挡等各类工地围挡实施专项提升。10月底前，有关部门将对中心城区工地围挡进行全面排查，可以拆除的工地和沿街围挡，做到“早拆一天是一天、多拆一处是一处”；不能拆除的，要对围挡进行信息编码管理，建立围挡信息，明确责任人和拆除节点时间，对破损的进行及时提升整治。

　　聚焦便民利民惠民　开展保通路专项提升整治

　　保通路的扬尘防治将由业主负责，固化保通、保洁和扬尘治理工作模式，实施常态化保洁。同时，对群众诉求强烈的低温天气湿扫作业问题，我市将创新保洁方式，严禁洒水结冰影响群众出行现象发生。

　　聚焦道路扬尘防治　开展渣土运输车专项提升整治

　　我市将严格车辆冲洗，查建筑工地源头，纠治渣土运输车带泥上路、污染路面问题；严格路线行驶，查立交桥快速路，纠治渣土运输车在快速路立交桥上沿路抛撒问题；严格车辆管理，查渣土运输企业，纠治渣土运输车不安装GPS定位系统、过程无法全程监管问题；严格打击力度，查违规运输车辆，纠治黑渣土运输车私下运行、造成扬尘和交通秩序混乱问题。对发现的渣土运输车问题，我市将实施“联合惩治”，由市控尘指挥部处罚项目工地，市城市管理局处罚渣土运输公司，市交警支队处罚渣土运输车司机。

　　聚焦裸露黄土覆盖　开展达标土工布专项提升整治

　　今年冬季，我市将对所有项目工地覆盖的土工布进行定期检查，发现腐烂破损和不达标的土工布将立刻要求更换。同时，对在检查中发现的裸露黄土未覆盖和大面积使用劣质土工布、破损严重更换不及时等的企业，将坚决进行曝光和处罚。

　　对重点管控指令落实情况进行整治

　　市住建局相关负责人表示，在红色预警重污染管控天气，全市所有项目工地必须严格落实管控指令，严禁涉土、涉尘作业；橙色预警、黄色预警污染管控天气，非重点民生项目不得进行土石方作业、渣土清运、拆除作业和有机喷涂作业。对落实管控指令不到位、情节严重、影响恶劣的，将由市控尘指挥部按照“环保+公安”的执法模式，对项目工地相关责任人依法实施刑事拘留。

　　实施非道路移动机械整治

　　今年冬季期间，中心城区所有项目工地，严禁国Ⅲ以下排放标准非道路移动机械使用。正在使用的，要在11月3日前清除出场，逾期将发现一台处罚一台。未经检测、没有环保标识的非道路移动机械，要在11月15日前完成整治，逾期也将发现一台处罚一台。(记者 李东慧 通讯员 曹淼亮)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳建成“乐养居”61个 快看看在不在...
  • 洛阳印发方案推进新型基础设施建设 ...
  • 洛宁：漫山红遍景如画 生态效益惠民生
  • 聚焦群众反映强烈的工地围挡、保通路...
  • 莫高窟《五台山化现图》：一壁看尽众生相
  • 洛阳至西双版纳航线开通
  • 70年后再相见，两名抗美援朝老兵紧紧拥抱
  • 以“洛阳速度”拥抱“立交时代”
  • 宜阳县盐镇乡贾院村：柿子红了 村民富了
  • 省统计局党组书记、局长陈红瑜一行到...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月26日
  • · 建议：网剧《风起洛阳》能“上星”播出
    • 精彩图片
    好消息！洛阳机场又添...
    三大石窟联展引热潮 参...
    老城区鼓楼社区：“乐...
    洛宁：漫山红遍景如画 ...
    精彩热帖

    秋色怡人

    隋唐秋色

    十月约秋 共入画

    洛神岛随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605