“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动交出亮眼成绩单

25日，随着中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”高端人才(项目)对接洽谈会圆满结束，招才引智洛阳专场活动也交出了一份亮眼的成绩单。

25日，随着中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”高端人才(项目)对接洽谈会圆满结束，招才引智洛阳专场活动也交出了一份亮眼的成绩单。

“要持续办好，办出高质量，使之真正成为我省招才引智的靓丽名片”——这不仅是省委、省政府对洛阳的嘱托，更是洛阳副中心城市建设对人才的迫切渴望。

自9月活动启动以来，我市通过创新引才路径、拓展引才渠道、丰富引才手段、凝聚引才力量、探索引才模式，不断提升引才实效，探索形成了良好的人才项目合作对接机制，搭建了常态化的招才引智平台，收到了预期效果。

洛阳发出副中心城市建设的求贤令

“看到洛阳的企业组团来西安招聘，我们感觉到了洛阳招贤纳士满满的诚意。”在“2020招才引智专项行动”省外招才引智西安专场活动现场，来自西安市的高校毕业生对洛阳情有独钟。

“通过系列招聘活动，我们收到了很多正是我们需要的人才的简历。招才引智大会定位更精准、影响更广泛，提高了与求职者对接的成功率。”在高端人才(项目)对接洽谈会现场，我市不少企业的负责人这样说。

记者了解到，在洛阳、西安、重庆、郑州等专场活动中，我市用人单位的岗位需求集中在工程类、生物技术类、医药类、教育类、电子信息技术类等领域。

“这也反映出我市高端装备制造、生物医药、电子信息等产业近年发展迅速，对高端人才的需求越来越大。”市人社局相关负责人介绍，通过招才引智大会，我市现场签约了大批人才，下一步，我市将督促各用人单位积极跟进，为人才入洛提供优质服务。同时，我市还将继续主动出击，组团参加“2020招才引智专项行动”省外线上线下活动，赴北京、上海、广州、武汉、南京、杭州等地，延揽各类人才到洛干事兴业。

双招双引联合发力 签约项目数量再创新高

两个月来，招才引智洛阳专场活动的形式多种多样，不仅有推介会、洽谈会、高端论坛、项目路演、人才项目成果展，还有全国大中城市联合招聘、组团赴省外招聘高层次人才，展示了我市“广聚天下英才”的诚意。

市人社局相关负责人介绍，从招才引智拓展到招商引资，双招双引联合发力，今年我市的签约项目不论是数量还是投资额都再创新高。

这是一场智力合作的盛会。

“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动组织的“1+6+1”共8场特色活动中，我市共签约90个项目，投资额超千亿元。主会场共签约15个项目，其中10个招商引资项目、5个招才引智项目，计划共引进人才745名，待项目落地将提供10315个以上工作岗位，涉及文旅、大数据、基础设施、生物医药、机器人及智能制造等领域，将为洛阳市产业层级提升、经济高质量发展注入新的动能。

这是一场人才会聚的盛会。

叶志镇团队“大尺寸半导体硅晶圆研发平台”等5个招才引智项目集中签约，18位交通运输领域专家学者成立“建设全国重要综合交通枢纽城市发展战略高级顾问团”为洛阳出谋划策，高层次人才团队金凤翔集，让人们感受到洛阳这座城市正成为人尽其才、才尽其用、事尽其功的梦想舞台。

这是一场成果展示的盛会。

田克恭团队取得新兽药证书及研发新产品18项，邢新会团队研发国际首创生物育种技术，陈飙松团队打造具有国际竞争力的工业仿真软件平台……在中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动中，“河洛英才计划”创新成果重磅发布，让人们感受到洛阳这片创新热土正激发蓬勃动力。

集中引才与长效聚才结合 让更多人才项目落户洛阳

加快高质量发展，关键在人才。

近年，我市牢牢抓住人才“第一资源”，把招才引智作为创新发展的“动力源”，以海纳百川的姿态，吸引更多人才集聚洛阳、深耕洛阳，努力形成人才辈出、人尽其才、人尽其用的生动局面，为洛阳副中心城市建设提供关键支撑。

首次在洛阳本地举办的招才引智洛阳专场活动，为我市延揽人才搭建了优质平台，已成为洛阳广揽天下英才的一张靓丽名片。

市人社局相关负责人介绍，借助中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动的辐射效应，我市将立足展现洛阳自身特点和中原城市群副中心城市建设优势，坚持集中引才与长效聚才相结合，通过“政策引才”“事业聚才”“亲情留才”三大实招，强力集聚一批高层次创新创业人才(团队)，推动一批人才项目合作，让更多的项目种子在洛阳落地生根、开花结果。（记者 李迎博 通讯员 李培博 王磊）