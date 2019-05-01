豫剧大师“洛阳牡丹”马金凤收到习近平总书记回信，备受鼓舞：“把戏唱好把学生教好，是我的任务”

“收到习总书记的回信，我很意外，也很荣幸！”昨日，今年98岁的豫剧大师、中国戏曲学院荣誉教授马金凤高兴地告诉记者。连日来，《习近平给中国戏曲学院师生的回信》在广大戏曲工作者中引起热烈反响，作为收信人之一，她备受鼓舞。

参加洛阳市第七次文代会时的马金凤(资料照片)

“收到习总书记的回信，我很意外，也很荣幸！”昨日，今年98岁的豫剧大师、中国戏曲学院荣誉教授马金凤高兴地告诉记者。连日来，《习近平给中国戏曲学院师生的回信》在广大戏曲工作者中引起热烈反响，作为收信人之一，她备受鼓舞。

新华社25日播发了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给中国戏曲学院师生的回信。信中说：“郭汉城、杜近芳、尚长荣、马金凤、蔡正仁、刘秀荣等同志，你们好！你们老中青少四代师生的来信，反映中国戏曲学院办学取得的可喜成果，戏曲艺术薪火相传，我感到很欣慰，向你们以及全校师生员工致以诚挚的问候……”

马金凤大师谈自己的想法

25日晚，记者联系上马老的儿子马建新。他说，尽管母亲已98岁高龄，但依然心系豫剧事业，作为中国戏曲学院的荣誉教授，为庆祝学校建校70周年，母亲欣然在给习近平总书记的信上签了字。“回信中提到的这几位戏曲家，有戏曲评论家及京剧、昆曲的老艺术家，只有母亲是唱豫剧的。”马建新说。

昨日，市文联下发《关于学习习近平总书记给中国戏曲学院师生及豫剧大师马金凤回信精神的通知》，号召在全市文艺界深入贯彻习近平总书记指示精神，结合工作实际，培养好戏曲人才，多创作精品佳作，为繁荣洛阳文艺事业做出积极贡献。

在洛阳职业技术学院，广大师生集体学习了习近平总书记的回信。大家纷纷表示，一定要牢记习近平总书记嘱托，为传承中华优秀传统文化、建设社会主义文化强国贡献自己的一份力量。

该校戏曲艺术学院青年教师饶骞说：“马老是学院的终身教授，德艺双馨，为大家树立了榜样，今年准备排演几场马老师的代表剧目，奉献给洛阳的戏曲爱好者。”此前，马金凤曾深情为该校师生寄语：“职业技术学院戏曲艺术学院的老师和同学们，希望洛阳把戏曲艺术传承好、发扬光大。”

马金凤大师被誉为“洛阳牡丹”，是豫剧六大名旦目前唯一健在的老艺术家，也是市戏剧家协会名誉主席，她以90余年的舞台生涯诠释着戏曲的繁荣发展，同时为中国戏曲事业尤其是豫剧教育事业做出了颇多贡献。马建新说，2009年，国内首个豫剧本科班在中国戏曲学院开班，母亲是荣誉教授，她登上大学讲台为学生上课，为培养豫剧人才尽心竭力。90多岁时，马金凤仍坚持为中国戏曲学院的学生上课，并指导豫剧表演。

“把戏唱好把学生教好，是我的任务，能唱就唱，唱不了就教、就宣传豫剧。只要还活着，我就不能忘记人民交给我的任务。”马金凤说。(记者 李砺瑾 通讯员 常书香)